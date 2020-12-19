İhsan Şenocak'tan Ebubekir Sifil'e destek: Fikir özgürlüğü diyerek yüce Kur'an'la alay ediyorlar

19 Aralık 2020 Türkiye gündemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep'teki patlamanın yaşandığı hastanede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Yoğun bakım odasında oksijen tüpü patladı

Gaziantep'te sabah saatlerinde özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlama ve çıkan yangının ardından 9 kişi ölmüş 10 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Hastaneye giderek incelemelerde bulunan Bakan Koca, "Bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı etabı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız." dedi.

Bütçe görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri tamalandı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı. 2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullanırken, 316 milletvekili ‘kabul', 193 milletvekili ‘red' oyu verdi. Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması da yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullanırken, 312 milletvekili ‘kabul', 196 milletvekili ‘red' oyu verdi.

İhsan Şenocak: Fikir özgürlüğünün arkasına saklanarak değerlerimizle alay ediyorla

İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil, milyonlarca Müslümanın Cuma Namazı'ndan ellerini semaya kaldırarak Yğmur Duası yapmasını aklınca tiye alan Yılmaz Özdil için, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." demişti. Sözcü Gazetesi, Prof. Ebubekir Sifil'in bu sözleri üzerine dava açacağını duyurdu. Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e destek veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ise, "Fikir özgürlüğü"nün arkasına saklanarak kimi Kur'an-ı Kerimle, kimi dua ile alay ediyor. Kitaba sadakat gösterenleri tehdit ediyor. Sukutu destan, konuşması zafer olan bu millet mukaddes izde yürüyen ulemanın sahipsiz olmadığını elbette gösterecektir." diye konuştu.