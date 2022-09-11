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Gündem İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı! 'Allah'ın vaadi var...'
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İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı! 'Allah'ın vaadi var...'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Çin Devleti'nin Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmüne ilişkin, "Allah’ın vaadi var, Türkistan Çin’e Mezar olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 17:16:00 -
İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı! 'Allah'ın vaadi var...'

İFAM İstanbul Şubesi önünde açıklamalarda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Çin Devleti'nin zulmüne yönelik önemli mesajlar verdi.

Dr. Şenocak, "Allah’ın vaadi var, Türkistan Çin’e Mezar olacak." dedi.

"Türkistan Çin’e mezar olacak"

Doğu Türkistanlı Müslümanlara "sabredin" çağrısı yapan İhsan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Ey Doğu Türkistan'ın kahraman evlatları, kahraman çocukları, Allah Azze ve Celle'nin size müjdesi var. Gün gelecek göreceksiniz. Mekke'de Allah-u Ekber dediğinden dolayı boynuna kelepçe takılan Bilal-ı Habeşi yıllar sonra fetih ordusu ile Allah-u Ekber diyerek Mekke'ye nasıl girdiyse, Ebu Cehil'in ordusunun gücü buna nasıl engel olamadıysa, Allah'ın inayeti ile dedeleriniz nasıl dayandılar, sabrettilerse sizde Allah-u Ekber demeye devam edin. Allah’ın vaadi var, Türkistan Çin’e mezar olacak.

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