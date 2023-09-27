İhsan Şenocak Hoca'dan voleybol takımı tepkisi!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, A Mili Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin bazı gazetelerle din adamlarına tepki gösterdi.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan sapkın oyuncusu Ebrar Karakurt ile tartışmaların odağında yer alan A Milli Voleybol Takımı'na ilişkin eleştiri geldi.
İhsan Şencoak Hoca, "Her Müslüman Allah’ın (cc) emrettiğinin en güzel, yasakladığının da en çirkin olduğunu anlatmaya memurken fert planında İslam'ı yaşayan Müslümanların gazeteleri de kadınların yarı çıplak haldeki oyununa 'zafer' diyor." ifadelerini kullanıp şu soruyu yöneltti:
Harama, haram diyebilen kaç alim, kaç mütefekkir, kaç hoca kaldı?
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