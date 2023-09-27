  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhsan Şenocak Hoca'dan voleybol takımı tepkisi!
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan voleybol takımı tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 15:46:00 - 2023-09-27 15:55:47
İhsan Şenocak Hoca'dan voleybol takımı tepkisi!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, A Mili Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin bazı gazetelerle din adamlarına tepki gösterdi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan sapkın oyuncusu Ebrar Karakurt ile tartışmaların odağında yer alan A Milli Voleybol Takımı'na ilişkin eleştiri geldi.

İhsan Şencoak Hoca, "Her Müslüman Allah’ın (cc) emrettiğinin en güzel, yasakladığının da en çirkin olduğunu anlatmaya memurken fert planında İslam'ı yaşayan Müslümanların gazeteleri de kadınların yarı çıplak haldeki oyununa 'zafer' diyor." ifadelerini kullanıp şu soruyu yöneltti:

Harama, haram diyebilen kaç alim, kaç mütefekkir, kaç hoca kaldı?

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Gündem

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!
Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!

Siyaset

Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!

Buket Aydın'dan Kübra Dağlı'ya tokat gibi Ebrar Karakurt cevabı!
Buket Aydın'dan Kübra Dağlı'ya tokat gibi Ebrar Karakurt cevabı!

Medya

Buket Aydın'dan Kübra Dağlı'ya tokat gibi Ebrar Karakurt cevabı!

Bu leke ne zaman temizlenecek?
Bu leke ne zaman temizlenecek?

Gündem

Bu leke ne zaman temizlenecek?

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!
Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Gündem

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!
Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun
Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun

Gündem

Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun

Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir
Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir

Medya

Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir

Meclis'te reddedildi! Sapkın Ebrar Karakurt'a geçit yok...
Meclis'te reddedildi! Sapkın Ebrar Karakurt'a geçit yok...

Gündem

Meclis'te reddedildi! Sapkın Ebrar Karakurt'a geçit yok...

İlber Ortaylı'dan Ebrar Karakurt çıkışı! 'Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz?'
İlber Ortaylı'dan Ebrar Karakurt çıkışı! 'Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz?'

Gündem

İlber Ortaylı'dan Ebrar Karakurt çıkışı! 'Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz?'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23