İhsan Şenocak Hoca'dan Şehit Ahmet Yasin'in sözleriyle Filistin müjdesi!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Eskişehir'de Gazze konferansı verdi.
Dr. Şenocak konferansta, bütün vücudunu felçli olmasına rağmen Allah yolunda mücadele etmekten ve başkalarını da bu yolda mücadeleye teşvikten geri kalmayan Gazze direnişinin sembol ismi Şehit Ahmet Yasin'i ve hayatını anlattı.
Dr. Şenocak Eskişehir konferansına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eskişehir’de kardeşlerimizle, elleri ve ayakları tutmayan Şehit Ahmet Yasin’in talebelerinin yazdığı Gazze Destanı’nı konuştuk." dedi.
'2027 İsrail'in sonu olacak'
Dr. İhsan Şenocak, sözlerinin devamında Filistin için şu müjdeyi verdi:
Ahmed Yasin’in Kur’an’dan aldığı dersle söylediği gibi inşallah 2027 İsrail’in sonu olacak. Allah Teala bu büyük hamlede bizlere de vazife ihsan eylesin.
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