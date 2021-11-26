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İSLAM İhsan Şenocak Hoca'dan 'faiz' açıklaması! 'İslam olursa bu olmaz'
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca'dan 'faiz' açıklaması! 'İslam olursa bu olmaz'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam'ın kesin olarak yasakladığı faize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 22:17:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, faizin tehlikelerini anlattı.

"Faiz sizi bir çamura götürür, orada servetinizi, milli gelirinizi kaybedersiniz. Orada üretim ve iş olmaz. Orada insanlar paralarını yatırıma taşımazlar. Açlıktan milyonlar kırılır." diyen Şenocak Hoca, "Bu işin çaresi üretimdir. Eğer faizin önünü açarsanız, parayı eline alan bir avuç güç, 'Biz sömüreceğiz' der." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak Hoca, şöyle devam etti:

"Haşa, 'Biz Allah ile Peygamber (Sav) ile savaşırız, insanları her durumda sömürmeye devam ederiz' dediler, faize meylettiler. Eğer İslam'ı kabul ederseniz, sizin dünyanızda böyle bir sömürü düzeni olmaz."

'İslam olursa bu olmaz'

"İslam düzeni olmazsa, bir tarafta insanlar zenginliğin zirvesine çıkmışken, diğer taraf, sokaklarda çöplüklerde ekmek toplamaz. Babaları akşama kadar çalışıyor. Ama ekmeğin yanına bir katık almaktan aciz bir haldeler. İslam olursa bu olmaz. İslam düzeni olursa, siyasette idareciler 'Firavun' olmaz. Onlar 'Ömer' olurlar."

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