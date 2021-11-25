İhsan Şenocak Hoca'dan evli çiftlere çok önemli tavisye!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, evli çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Şenocak Hoca, "Eşi tarafından kendisine ömür boyu iyilik yapılan bir defa ise isteği karşılanmayan; iyiliklerin tamamını unutup bir defa karşılanmayan isteği ise sürekli hatırlayan kadın ya da erkek olma!" dedi.

İhsan Şenocak Hoca, sözlerini şu önemli mesajla tamamladı: "Aile saadetinin esaslarından biri de iyilikleri hatırlayıp, hataları unutmaktır."