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İSLAM İhsan Şenocak Hoca'dan evli çiftlere çok önemli tavisye!
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca'dan evli çiftlere çok önemli tavisye!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, evli çiftelere, temeli sağlam bir aile için çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 22:22:00 -
İhsan Şenocak Hoca'dan evli çiftlere çok önemli tavisye!

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, evli çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Şenocak Hoca, "Eşi tarafından kendisine ömür boyu iyilik yapılan bir defa ise isteği karşılanmayan; iyiliklerin tamamını unutup bir defa karşılanmayan isteği ise sürekli hatırlayan kadın ya da erkek olma!" dedi.

İhsan Şenocak Hoca, sözlerini şu önemli mesajla tamamladı: "Aile saadetinin esaslarından biri de iyilikleri hatırlayıp, hataları unutmaktır."

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