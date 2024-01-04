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Gündem İhsan Şenocak Hoca Tevhid sancağının Müslümanlar için önemini anlattı! Osmanlı hilal yıldızlı bayrağı niye yaptı?
Gündem

İhsan Şenocak Hoca Tevhid sancağının Müslümanlar için önemini anlattı! Osmanlı hilal yıldızlı bayrağı niye yaptı?

Yeniakit Publisher
2024-01-04 22:24:00 -
İhsan Şenocak Hoca Tevhid sancağının Müslümanlar için önemini anlattı! Osmanlı hilal yıldızlı bayrağı niye yaptı?

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kelime-i Tevhid sancağını taşıyan İsmail Aydemir'in darbedilmesini anlattı.

 Taha Emre Özdemir Ankara 

2024'ün ilk saatlerinde İstanbul büyük bir eyleme ev sahipliği yaptı. Yüz binlerce vatandaş, sabahın ilk saatlerinde Galata Köprüsü'ndeki "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitinginde buluştu.

Miting dönüşünde İsmail Aydemir adlı vatandaş, elinde Kelime-i Tevhid yazılı sancakla yürürken, Ege Akersoy'un saldırısına uğradı. Aydemir, Kelime-i Tevhid'in anlamından bihaber çevreler tarafından "Hilafet propagandası" yapmakla suçlandı.

"KELİME-İ TEVHİD YAZILI BAYRAK AY YILDIZLI BAYRAK DEMEKTİR"

Kelime-i Tevhid yazılı sancağın Müslümanlar için önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Osmanlı'da akıncı askeri ölene kadar bayrağını vermezdi. Cihadı böyle yapıyorlardı. Hepsi şehit düşerse üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak çiğnenmesin diye de hilal yıldızlı bayrağı yaptılar. Hilal; La İlahe İllallah'ı, yıldız da; Muhammedür Resulullah'ı anlatıyor. Dolayısıyla Türk bayrağı dediğimiz bu bayrak aynı zamanda Kelime-i Tevhid'in yazıdan şekle dökülmüş halidir. İkisi aynıdır. Yani Kelime-i Tevhid yazılı bayrak, ay yıldızlı bayraktır." dedi.
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Dr. Şenocak Osmanlı'nın Kelime-i Tevhid'e verdiği değeri şöyle özetledi: Ecdadımız Allah'ın ve Peygamberimizin (sav) adına kendi canından daha çok değer verdi. Ben öleyim, çiğneneyim ama Kelime-i Tevhid çiğnenmesin diye hilal yıldızlı bayrağı yaptılar.

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