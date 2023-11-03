İhsan Şenocak Hoca mücahidlerin başkomutanı Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi!

Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de meşru müdafaa kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna katil İsrail dünya tarihine soykırım olarak geçecek saldırılarla karşılık verdi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, mücahidlerin lideri İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Dr. Şenocak, Heniyye ile görüşmesi esnasında salona giren bir mücahidin, Şifa Hastanesi'ne saldırı haberini verdiğini söyledi.

Dr Şenocak o anı şöyle anlattı: Ailesinden 23 şehid veren Hamas lideri İsmail Heniye ve bakanlarıyla Gazze’yi konuşurken içeriye giren bir kardeşim mücahitlerin başkomutanına takdim ettiği yazı ile Şifa Hastanesi'nin vurulduğunu haber verdi. O an odada karşılıklı olarak şehadete, direnişe ve Allah Teala’nın mücahitlere vadine dair onlarca ayet-i kerime okundu.

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Hamas lideriyle mücahid ekibinin morallerinin yüksek olduğunu belirten Dr. İhsan Şenocak, Heniyye'nin tüyleri diken diken eden sözlerini aktardı:

Moraller çok yüksek. İsmail Heniye, “Acaip haller yaşanıyor, Gazze’de melekler de savaşıyor. İnşaAllah yakında bir gün Osmanlı’nın çocuklarıyla omuz omuza Filistin’i siyonizmadan temizleyeceğiz.” dedi. Heniye’nin Milletimize mesajını ayrıntılı bir şekilde -inşaAllah-yazacağım.