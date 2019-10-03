0553 313 94 23

İhsan Şenocak Hoca ilk yerli motoru yapanın Necmettin Erbakan olduğunu söyledi

"İslam bilim karşıtıdır diyen yobazlara söylüyorum" diye seslenen İhsan Şenocak Hoca sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Türkiye'de ilk yerli motoru yapanın Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 14:11

Dr. İhsan Şenocak Hoca, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir video paylaştı.

Gerçekleştirdiği bir konuşmanın videosunu paylaşan Şenocak, ‘İslam bilim karşıtıdır’ şeklindeki saçma bir düşünceye sahip olanlara seslendi. İslam'ın bilim karşıtı olmadığını vurgulayan Şenocak, "Bu ülkede ilk motor fabrikasını kuran mühendis Necmettin Erbakan, İmam Abdülaziz Bekkine Hazretleri’nin talebesiydi, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin talebesiydi" dedi.

İhsan Şenocak, söz konusu konuşmasında, İslam ülkelerinin başında İslam’a bütün varlığıyla inanan Fatih Sultan Mehmet gibi devlet başkanları olması gerektiğini de belirtti.

'Emperyalizme hizmet ediyorlar'

İhsan Şenocak Hoca'nın konuşması şu şekilde:

“Her defasında saldırıyorlar. İşte ‘Müslümanlar tembeldir, yapmazlar…' Peki ABD’nin yaptığı silahı bir İslam ülkesinde yapma imkanınız var mı? Evvela o ülkenin başında İslam’a bütün varlığıyla inanan Fatih Sultan Mehmet gibi bir devlet başkanı olacak. Hangisinin başında var? Mısır’da var mı? Diğerlerinde var mı? Irak’ta var mı? Suriye’de var mı? Allah (C.C)’a, Resul’üne (S.A.V) inan bir mühendis proje geliştirdi, nasıl onun fabrikasını kuracak? Nerede o siyasi irade? Baştaki iradeler Amerikan emperyalizminin idealine hizmet ediyorlar.

Bu ülkede ilk motor fabrikasını kuran mühendis Necmettin Erbakan, İmam Abdülaziz Bekkine Hazretleri’nin talebesiydi, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin talebesiydi. ‘İslam bilim karşıtıdır’ diyen yobazlara söylüyorum. Ama ne yaptılar? Onun kurduğu motor fabrikasını çalıştırmamak için dışarıdan Yahudi, Siyonist sermayesi şu kadar daha ucuz motor getirdiler onu sattılar ki o fabrika kapansın diye. Allah (C.C)’ın inayetiyle Abdülaziz Bekkine, Mehmed Zahid Kotku’lar, Bediüzzaman’lar, Mahmud Efendi Hazretleri, meşayih-i kiram, onlardan ruh alan, onların hakikatinden beslenen mühendisler, siyasi anlamda o iradeyi bulduğu zaman zulüm merkezlerini kilitleyecek aletleri de silahları da yerde, gökte, denizdeki bütün cihazları yeniden yapacaklar. Bilimde biz Osmanlı’da o kudreti nasıl yakaladıysak Rabbimin (C.C) inayetiyle Allah (C.C) o günleri yeniden Müslümanlara ümmete ihsan edecektir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:11
  1. İhsan Şenocak Hoca
  2. sosyal medya
  3. İslam
  4. Necmettin Erbakan
  5. İmam Abdülaziz Bekkine Hazretleri
  6. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri
  7. Twitter
  8. ilk yerli motor
  9. Emperyalizm
  10. ABD
  11. Müslüman
  12. Fatih Sultan Mehmet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu bu şehirle mi kardeş olmak istiyor? Paris'in şok görüntüleri ortaya çıktı
    1. İmamoğlu bu şehirle mi kardeş olmak..
    2. Kira zammı üst sınırı belli oldu
    3. Hindistan'da otobüs nehre uçtu: 8 ölü,..
    4. Avrupa Adalet Divanı'ndan Facebook..
    5. CHP'li belediyeden büyük zulüm!..
    6. Kritik savaş uyarısı: Milyonlarca..
    7. Kurt sürüsüyle yaşayan Kirill Potapov..
    8. Köşeye sıkışan Mansur Yavaş'tan Melih..
    9. Dünya devi Vedat Muriqi'i izlemeye..
    10. Fransız gazetesinden çarpıcı Türkiye..
    11. Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3..
    12. Muğla'da 28 kaçak göçmen yakalandı
    13. Suudi Arabistan'dan petrol açıklaması
    14. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aylar..
    15. Kaynak işi yaparken düşen 2 kardeşten..
    16. İhsan Şenocak Hoca ilk yerli motoru..
    17. Seçimlerde usulsüzlük soruşturmasında..
    18. Egemen Bağış'tan dikkat çeken sözler:..
    19. Siirt'te tır devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
    20. Erdoğan'dan Ünlüoğlu'nun ailesine..
    21. '2020'deki ABD seçimlerine karışacak..
    22. "Metrobüs Bahattin" de tiyatro çıktı!
    23. Tövbe ve istiğfar duası | Tövbe duası..
    24. Uyuşturucu baronundan devlet..
    25. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    26. Altın klozeti çaldılar! Bütün ülke..
    27. Hüseyin Çelik kararını açıkladı! Ali..
    28. Türkiye için üretilmişti! İlk uçuşunu..
    29. CHP'den öğrenci affı teklifi!
    30. TOKİ başvuru şartları 2019 TOKİ..
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor