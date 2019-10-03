İhsan Şenocak Hoca ilk yerli motoru yapanın Necmettin Erbakan olduğunu söyledi

Dr. İhsan Şenocak Hoca, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir video paylaştı.

Gerçekleştirdiği bir konuşmanın videosunu paylaşan Şenocak, ‘İslam bilim karşıtıdır’ şeklindeki saçma bir düşünceye sahip olanlara seslendi. İslam'ın bilim karşıtı olmadığını vurgulayan Şenocak, "Bu ülkede ilk motor fabrikasını kuran mühendis Necmettin Erbakan, İmam Abdülaziz Bekkine Hazretleri’nin talebesiydi, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin talebesiydi" dedi.

İhsan Şenocak, söz konusu konuşmasında, İslam ülkelerinin başında İslam’a bütün varlığıyla inanan Fatih Sultan Mehmet gibi devlet başkanları olması gerektiğini de belirtti.

'Emperyalizme hizmet ediyorlar'

İhsan Şenocak Hoca'nın konuşması şu şekilde:

“Her defasında saldırıyorlar. İşte ‘Müslümanlar tembeldir, yapmazlar…' Peki ABD’nin yaptığı silahı bir İslam ülkesinde yapma imkanınız var mı? Evvela o ülkenin başında İslam’a bütün varlığıyla inanan Fatih Sultan Mehmet gibi bir devlet başkanı olacak. Hangisinin başında var? Mısır’da var mı? Diğerlerinde var mı? Irak’ta var mı? Suriye’de var mı? Allah (C.C)’a, Resul’üne (S.A.V) inan bir mühendis proje geliştirdi, nasıl onun fabrikasını kuracak? Nerede o siyasi irade? Baştaki iradeler Amerikan emperyalizminin idealine hizmet ediyorlar.

Bu ülkede ilk motor fabrikasını kuran mühendis Necmettin Erbakan, İmam Abdülaziz Bekkine Hazretleri’nin talebesiydi, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin talebesiydi. ‘İslam bilim karşıtıdır’ diyen yobazlara söylüyorum. Ama ne yaptılar? Onun kurduğu motor fabrikasını çalıştırmamak için dışarıdan Yahudi, Siyonist sermayesi şu kadar daha ucuz motor getirdiler onu sattılar ki o fabrika kapansın diye. Allah (C.C)’ın inayetiyle Abdülaziz Bekkine, Mehmed Zahid Kotku’lar, Bediüzzaman’lar, Mahmud Efendi Hazretleri, meşayih-i kiram, onlardan ruh alan, onların hakikatinden beslenen mühendisler, siyasi anlamda o iradeyi bulduğu zaman zulüm merkezlerini kilitleyecek aletleri de silahları da yerde, gökte, denizdeki bütün cihazları yeniden yapacaklar. Bilimde biz Osmanlı’da o kudreti nasıl yakaladıysak Rabbimin (C.C) inayetiyle Allah (C.C) o günleri yeniden Müslümanlara ümmete ihsan edecektir.”