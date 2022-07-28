İhsan Şenocak başlarından geçen olayı anlattı: O mini etekli 2 hanım kardeşimizin imanı olmasa bunu yapar mı?
Mini etekli Müslüman kadınlarla yaşanan bir hadiseyi anlatan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, çarpıcı bir sohbette bulundu.
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İhsan Şenocak Hoca, Youtube kanalında paylaştığı bir videoda çarpıcı bir anıyı açıkladı.
2 mini etekli Müslüman kadının cenaze töreninde dua istediğini söyleyen İhsan Şenocak, yaşananları paylaştı ve onların imanını anlattı.
"O kadının imanı olmasa bunları yapar mı?" diye soran İhsan Şenocak, tebliğin önemine dikkat çekti.