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İSLAM İhsan Şenocak başlarından geçen olayı anlattı: O mini etekli 2 hanım kardeşimizin imanı olmasa bunu yapar mı?
İSLAM

İhsan Şenocak başlarından geçen olayı anlattı: O mini etekli 2 hanım kardeşimizin imanı olmasa bunu yapar mı?

Mini etekli Müslüman kadınlarla yaşanan bir hadiseyi anlatan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, çarpıcı bir sohbette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 21:55:00 -

 yeniakit.com.tr 

İhsan Şenocak Hoca, Youtube kanalında paylaştığı bir videoda çarpıcı bir anıyı açıkladı.

2 mini etekli Müslüman kadının cenaze töreninde dua istediğini söyleyen İhsan Şenocak, yaşananları paylaştı ve onların imanını anlattı.

"O kadının imanı olmasa bunları yapar mı?" diye soran İhsan Şenocak, tebliğin önemine dikkat çekti. 

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Yorumlar

Emekli

Hoca neye göre konuştun hadislerimi yoksa Kurana göremi Kurana göreyse başım üstüne hadislerle Kuranı aynı kefeye koyanlardan değilim biri sağdan soldan toplama rivayetler doğruluğu yanlışlığı tartışılan Ve peygamber SV ölümünden tam 300 yıl sonra diğeri Kuranı Kerim ALLAH ın dili sözü Ve varken Bu kitap size yetmiyormu başka arayışlar içine girmektesiniz Ayetini hatırlatırım bu kıyası yapanlar ALLAH ın kitabı Kuran a ve Dinine alternatif kitap Ve Din olurmu bu hadisler içinde elbette Kuranla uyum içinde olan hadisler başımız üstüne ancak Kuran varken be okur ne uygularım elbette hepimiz ALLAH a hesap vereceğiz ve bedelini ödeyeceğiz  
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