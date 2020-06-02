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Gündem

İhsan Özkes'in Ayasofya itirafı olay oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora düşürecek sözler

İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunması büyük beğeni toplamıştı. Son gelişmelerin ardından 'Ayasofya açılacak mı?' konusu gündemde kalmaya devam ederken CHP'li eski vekil İhsan Özkes'ten gelen itiraf çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:30:00 -
İhsan Özkes'in Ayasofya itirafı olay oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora düşürecek sözler

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı askerleri ile fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi 29 Mayıs 1453'te Ayasofya'da İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerinin İstanbul'u fethetmelerinin ardından da okunmuştu.

Ayasofya'nın ne zaman açılacağı merakla beklenirken CHP'li eski vekil İhsan Özkes çarpıcı bir itirafta bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İhsan Özkes, "CHP milletvekili iken Ayasofya’nın ibadete açılması için bir emekli müftü olarak ben kanun teklifi vereyim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi" dedi.

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Yorumlar

uvur mumcuyan gibi

Bu ... şu türkan saylan karının cenazesini kıldıran değil mi? Eee, şimdi mi mal oldu?
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meyyid

şu telaşede chp oy içinde olsa ayasofyanın açılması için çaba sarfederse yazıklar olsun iktidara..
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