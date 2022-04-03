İhsan Eliaçık'tan şanlı fetihlerimize 'işgal' hakareti! 'Bu kadar Müslümana ne gerek var?'

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Online platformda ağına düşürdüğü kişilere zehirli düşüncelerini aşılayan İhsan Eliaçık, bu sefer de, "Bu kadar Müslümana ne gerek var?" diye sordu.

"Bir milyar Müslümana ne gerek var? İpini koparan Müslüman olmuş." diyerek haddi aşan ifadeler kullanan Eliaçık, yüce dinimiz İslam'ın yayılmasını sağlayan şanlı fetihlerimizi hedef aldı. Fetihleri, "işgal" olarak adlandıran Eliaçık, "Gitmişler her yeri işgal etmişler. Mısır'ı, Suriye'yi, Irak'ı, Anadolu'yu... Kılıç zoruyla milleti Müslüman yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Müslümanlara 'köle' dedi!

İhsan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti:

Padişaha, sultana vergi alacağı, sömüreceği bir kitle lazım. O yüzden halkı Müslüman yapıp, ben sizin koruyucunuzum diyerek vergi aldılar. Müslümanlık ve Hristiyanlık artık bir din değildir. Milli kimliktir. Bunlar toplumsal kimlik haline gelmiştir. Ben ondanım dediğin zaman, onlar üzerinde hegomanya kurmak isteyen devletlerin mensubu hatta bir kölesi haline geliyorsun.