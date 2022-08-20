İhsan Eliaçık'tan FETÖ'ye ilişkin skandal savunma: Bir silahları bile yok!

Yeniakit.com.tr

İhsan Eliaçık, yurt dışı fonlu Medyascope'un yöneticisi Ruşen Çakır'a konuştu. Eliaçık, Fetullahçı Terör Örgütü'nü skandal ifadelerle savundu.

Eliaçık, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sivil halka silah sıkan, hatta devletin savaş uçağını bile halkı bombalamak için kullanarak 251 vatandaşı şehit eden FETÖ'ye örgüt denmesinin, Uluslararası İnsan Hakları'na aykırı olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

FETÖ''yü "Tek bir silahları bile yok." diyerek savunmaya kalkan Eliaçık, şunları söyledi:

Cemaat denilen, Fetullah Gülen'in etrafında toplanan gruba Fetullahçı Terör Örgütü denmesi Uluslararası İnsan Hakları literatürüne aykırı. Fetullahçı Terör Örgütü demen için uluslararası terör tanımına girmesi lazım.

Bir soru bunu berhava eder. Tek bir soru. Siz 120 bin tane insanı içeri atmışsınız. 28 bin tane aileye baskın düzenlemişsiniz. Peki bu baskın düzenlediğiniz ailelerde bir tane kör tabanca var mı? Yakalandı mı? Bunların devletin envanteri dışında kendilerine ait bir silahları var mı? Bir tane bile yok.