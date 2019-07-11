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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 1 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi olmak üzere 1 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 10-24 Temmuz tarihleri arasında yapılmaktadır.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:15
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 1 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi olmak üzere 1 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 10-24 Temmuz tarihleri arasında yapılmaktadır.İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz MSSF, Müzik Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin

Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde MSSF Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi: 10.07.2019

Son başvuru tarihi: 24.07.2019

Ön değerlendirme tarihi: 29.07.2019 (Sonuçlar [email protected] adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi: 05.08.2019

Sonuç açıklama tarihi: 08.08.2019

FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

BÖLÜM: Müzik Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Kompozisyon alanında lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak. Uluslararası saygın bir üniversitede kompozisyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. Kompozisyon, Orkestrasyon, Müzik Teorisi ve Kulak Eğitimi alanlarında lisans derslerini verebilme deneyimine sahip olmak, YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.)

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 06800, Bilkent Ankara

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:15
  1. Ankara
  2. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

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