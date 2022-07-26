İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ilanda belirtilen özelliklere uygun araştırma görevlisi alacak.

İstenilen Belgeler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi (İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday en az 85 puan almış olmalıdır. (Son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT veya GRE (sözel) sonuç belgesi (Aday, ALES Eşit Ağırlıklı’dan en az 70, GMAT’tan en az 550 veya GRE(sözel)’den en az 150 puan almış olmalıdır. 01 Haziran 2017’den sonra alınmış belgeler kabul edilir.)

Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için)

Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş)

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