  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 13:18:00 -
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ilanda belirtilen özelliklere uygun araştırma görevlisi alacak.

İstenilen Belgeler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi (İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday en az 85 puan almış olmalıdır. (Son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT veya GRE (sözel) sonuç belgesi (Aday, ALES Eşit Ağırlıklı’dan en az 70, GMAT’tan en az 550 veya GRE(sözel)’den en az 150 puan almış olmalıdır. 01 Haziran 2017’den sonra alınmış belgeler kabul edilir.)

Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için)

Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23