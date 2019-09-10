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İhracı istenen Davutoğlu ve ekibi bu hafta istifa ediyor

AK Parti’nin, MYK kararı ile kesin ihraç istediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı savunmalarını bu hafta yazıp istifa edecekler.

10 Eylül 2019 Salı 18:31
İhracı istenen Davutoğlu ve ekibi bu hafta istifa ediyor

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na(MDK) sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın savunmalarını almak üzere gönderdikleri tebligatlar ulaştı. Davutoğlu Ankara Beysukentteki çalışma ofisinde bu hafta toplantı yapacak.

Toplantıya kimler katılacak?

Toplantıya AK Parti eski milletvekillerinden Ali Sarıkaya, İbrahim Turhan, Mehmet Ali Pulcu,Çoşkun Çakır, Cuma İçten,Feramüz Üstün, Ömer Ünal, Kani Torun,Talha Erol Durmaz, Mustafa Öztürk, eski İl başkanlarından Nedim Yamalı, Selim Temurci, Musa Arat, Davutoğlu’nun eski basın Müşaviri Osman Sert ile ihracı istenen eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın katılacağı öğrenildi.

Yazılı savunma yapacaklar

Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekili savunmalarını bu hafta yazarak AK Parti Genel Merkezine gönderecekler. AK Parti’ye gönderdikleri savunmayı ise sosyal medya hesaplarından paylaşıma koyarak kamuoyuna duyuracaklar. İhraç kararını beklemeden AK Parti’den istifa ettiklerini de( üyelikten ayrılma) medyayla paylaşacaklar.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:31
  1. Ankara
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Selçuk Özdağ
  4. Ayhan Sefer Üstün
  5. Abdullah Başçı
  6. AK Parti
  7. Merkez Disiplin Kurulu

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