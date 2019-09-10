İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Abdullah Başçı için ihraç gerekçeleri 2 maddeyle sıralandı. 7 gün için savunma isteyen Disiplin Kurulu, Başçı’nın basın yayın araçları ile sosyal medya paylaşımlarındaki yaptığı açıklamaları örnek gösterdi.

İşte o iki maddelik gerekçe

1) 9 Ağustos 2019- Konya Taşkent’te Bayramlaşma ziyaretinizde yaptığı konuşma

2) 28 Ağustos 2019- Twitter hesabından yaptığı paylaşım,”Son dönemde yanlışa yanlış diyen herkes hain damgası yiyor.”

Biz ölümüne mücadele ettik

Başçı yaptığı açıklamada, “Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim. Kim ihraç ederse etsin. Rabbim her şeyi görüyor. Biz dava dedik ölümüne mücadele ettik” dedi.