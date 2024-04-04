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Ekonomi İhracattaki artış sürüyor
Ekonomi

İhracattaki artış sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-04-04 09:39:00 - 2024-04-04 09:43:20
İhracattaki artış sürüyor

Ticaret Bakanı Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden ihracat verilerine dair açıklamada bulundu.

Bakan Bolat, ihracatta yaşanan aylık artışa vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayı rakamı, 2024 Ocak ayındaki 20,0 milyar dolar ve Şubat ayındaki 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek, Mart ayında ihracatın aylık artışının devam ettiğini göstermektedir."

 


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