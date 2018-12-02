İhracatta yeni rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kasım ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,5 artarak 15,5 milyar dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı. 11 aylık ihracat ise yüzde 7,7 artarak 154,2 milyar dolara çıktı. TİM Başkanı İsmail Gülle 2018’in rekorlarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, “Ekim ayında tarihteki en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirmiştik. Bu kez de tüm zamanların en yüksek Kasım ayı ihracatına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatçılarımızın yoğun gayretleri ile 170 milyar dolar olan yılsonu hedefimize emin adımlar ile ilerliyoruz” dedi. Ekonomik gelişmelere de değinen Gülle, şöyle konuştu: “Biz ihracatı yeni rekorlara taşırken, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019’a güçlü bir şekilde giriş yapacağımızın müjdesini verdi. Böyle bir seferberliği dört gözle bekliyorduk. Biz de ihracatçılar olarak istihdam seferberliğine destek verecek, daha çok üretime ve daha çok ihracata odaklanacağız."