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İhracatta yeni girişimci seferberliği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019’da girişimci sayısını artırmak için yeni adımlar attıklarını açıkladı. Pekcan, öncelikle kadın girişimcilerin ihracatını artırmak için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni bir birim kurulacağını söyledi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:22
İhracatta yeni girişimci seferberliği

2019’da üretime ve ihracata dayalı bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; “Kendimize hedef pazarlar ve hedef ülkeler seçtik. Bunlar Çin, Rusya, Hindistan, Meksika, Güney Afrika. Tabi Latin Amerika da var. Neden bu ülkeleri seçtik? Çünkü dış ticaret açığımızın yüzde 55’i bu ülkelerle ve toplam nüfusları 3 milyar” diye konuştu.

Yüksek katmadeğerli ürün ihracatı

Bu süreçte kadın girişimcileri de destekleyeceklerini kaydeden Pekcan, “Kadınların iş hayatına katılım oranı yüzde 24’lerden yüzde 34.7 seviyesine geldi. Ancak hâlâ yeterli değil. Türkiye’nin orta gelirli ülkeler statüsünden yüksek gelirli ülkeler statüsüne geçmek için tasarıma, markalaşmaya ve teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürün ihracatını artırmamız lazım. Kadının işgücüne katılımını mutlaka daha da artırmamız gerekiyor” dedi. Pekcan, “Kadın girişimcilerin ihracatını artırmak üzere, 9 Ocak 2019 itibariyle, Bakanlığımızın İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde, Kadın Girişimciler Daire Başkanlığı’nı kuruyoruz” müjdesini de verdi.

Destekler tek adreste

Girişimcilere yönelik birçok alanda destek verdiklerini dile getiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Fuar, yurtdışına tanıtım, pazara giriş, sertifikasyon ve ihracatçılara desteklerimiz, Eximbank finansman desteği var. Yeni başlayacakların, hepsinin bilgisini bir arada bulması kolay değildi. Şimdi, ‘kolaydestek.gov.tr’  web sitesini kurduk. Tüm desteklerimize oradan ulaşabiliyorsunuz. Şirket kuruluşlarını çok kolaylaştırdık ve sadeleştirdik. Ticaret il müdürlüklerine giderek tek noktadan şirket kuruluşunu yapabiliyorsunuz. Kadın kooperatiflerinin kuruluşlarını da çok kolaylaştırdık. Yine ticaret il müdürlüklerine giderek kadın kooperatiflerinin kuruluşunu gerçekleştirebiliyorsunuz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:22
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. kadın girişimciler
  3. İhracat Genel Müdürlüğü

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