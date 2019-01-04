İhracatta tarihi rekor

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ithalatta ve ihracatta ekonomideki dengelenme sürecinin olumlu etkisi olduğunu belirterek, "Bu etkilerin 2019 yılında da devam etmesini öngörüyoruz" dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarının katıldığı "2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı" JW Marriot Otel'de gerçekleştirildi.

Hedef pazarlara yönelik ihracattaki değişime ilişkin açıklamalarda bulunan Pekcan, 2018 yılında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olduğunu belirtti.

Pekcan, Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği'ne ihracatın ise yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun 2018 ihracat rakamının yüzde 50'si olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak büyük ticaret partnerleriyle olan güçlü ticari ilişkileri devam ettirirken potansiyel pazarlara erişmeyi de ihmal etmediklerini dile getiren Pekcan, yıl içerisinde birçok yabancı ülkeye ziyaretler gerçekleştirdiklerini, Türk malının eriştiği pazarları genişletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Pekcan, hedef pazar olarak belirledikleri Afrika kıtasına ihracatın 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gösterdiğini, Latin Amerika ülkelerine ihracatın ise aynı dönemde yüzde 35,6 yükseldiğini vurguladı.

Odak ülke olarak işaret ettikleri Meksika’ya ihracatın yüzde 36 arttığına dikkati çeken Pekcan, Hindistan'a ihracatın ise yüzde 48 oranında arttığını kaydetti.

- "Bu başarıyı çok zor bir dönemde sağladık"

Bakan Pekcan, mal ve hizmet ticareti birlikte değerlendirildiğine, 2018 yılı ilk 10 ayında genişletilmiş ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 91,1 olduğunu belirterek, "Yıllık rakamlar şubat ayında açıklanmakla beraber bu oranın yüzde 90'lar civarında olmasını bekliyoruz. Cumhuriyet tarihi ihracat rekorunu kırdığımız için ihracat ailemizi tebrik ediyorum. Ülke olarak, bu seviyeye kolay yükselmedik. Üstelik bu başarıyı çok zor bir dönemde sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, söz konusu rekorun kırılmasında, küresel faktörlerin yanı sıra son dönemde yaptıkları çalışmaların da önemli katkısı olduğunu söyledi.

İhracattaki artışta, Avrupa bölgesinde nispeten canlanan ekonomik talep artışlarının etkili olduğunu belirten Pekcan, "Aralık ayına kadar gerçekleşen avro/dolar paritesindeki olumlu gelişmelerin de etkisini gördük. İthalatta ve ihracatta ekonomideki dengelenme sürecinin olumlu etkisi oldu. Bu etkilerin 2019 yılında da devam etmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, dış ticaretteki olumlu gelişmelere, ihracatçılara sağladıkları desteklerin artarak sürmesinin, uyguladıkları ticaret politikası savunma araçlarının ve yeni hükümet sistemiyle kamu politikalarındaki hız ve etkinlik artışının da önemli katkısı olduğunu aktardı.

- "2019 ciddi bir icraat yılı olacak"



Geçen yıl ihracatı uzun vadede artıracak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Pekcan, tüm faaliyetleri iş dünyasının temsilcileriyle fikir ve güç birliği içinde yaptıklarını anlattı.



Pekcan, dönemsel dalgalanma ve risklerin uzun vadeli planlarını değiştirmeyeceğini vurgulayarak, doğru politikalarla teknolojiyi ön plana çıkaracak çalışmalara 2019 yılında da ağırlık vereceklerini ifade etti.



Daha fazla katma değerli ürün ihracatının artması için çalışmalar yürüteceklerine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sanayi ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 3-4 bandından yukarıya çıkarmaya kararlıyız ve hazırız. Üretim ve ihracatımızın kompozisyonunu değiştirmek zorundayız. İhracatımızın kadın girişimciliği, esnafımız ve KOBİ'lerimiz sathına, yani tabana yayılması için yoğun projelerimiz olacak. Küresel bir olgu haline gelen e-ticarette ve e-ihracatta ülkemizin payını artırmaya yönelik projeler geliştireceğiz. Mevzuat modernleştirmesi, sadeleştirme ve yeni ticari pazarlardaki yoğun çalışmalarımızla dolu dolu bir 2019 yılı yaşayacağız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda temel hedefi yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmektir. 2019 yılı bu anlamda ciddi bir icraat yılı olacaktır."

(Bitti)