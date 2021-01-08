İhracatta tarihi başarı 2020’yi rekorla tamamladık

Akit Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada 2020’nin sıra dışı bir yıl olduğunu; küresel salgının sağlık alanında yol açtığı risklerin ve kayıpların yanında sosyal yaşantıdan ekonomik hayata kadar pek çok açıdan derin etkiler oluşturduğunu söyledi.

Önemli bir sınav

Türkiye’nin tüm dünyayla birlikte önemli bir sınav verdiğini belirten Pekcan, salgın sürecini en az kayıpla atlatabilmek için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini vurguladı. Bakan Pekcan, pandeminin ve belli başlı diğer küresel ve bölgesel faktörlerin gölgesinde bir seneyi geride bıraktıklarını dile getirerek, “2020 yılında dış ticarette önemli bir direnç sergiledik” ifadesini kullandı.

Ticarette daralma bekleniyor

Pekcan, küresel ticarette 2020 yılında yaşanan nominal düşüş oranının yüzde 11.7 olarak öngörüldüğüne dikkat çekti. Reel olarak ise 2010-2019 döneminde ortalama yüzde 3.8 büyüyen dünya ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 9.2 daralmasının beklendiğine işaret etti. 2021 yılında küresel ekonomi ve ticarette toparlanma görüleceğini ancak 2019 yılındaki salgın öncesi seviyelere ulaşılamayacağının altını çizen Pekcan, dünya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5.2 büyüyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Dinamizmin göstergesi

Pekcan, 2020 yılının ihracatta tarihi bir rekorla tamamlandığını da duyurdu. Geçen yıl ekim ayında 17.3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladıklarını hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti:

Firmalara teşekkür

“2020 yılının son ayında bu rekorumuzu daha da geliştirmenin memnuniyetini yaşadık. Aralık döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarı. 2020 gibi zor bir yılın önemli bir rekorla kapatılmasını temin eden ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 17.8 milyar dolarlık ihracat, Türkiye’nin dış ticaretteki gücünün ve dinamizminin somut bir göstergesidir. Bu şekilde 2020 yılını 169.5 milyar dolarlık ihracatla kapatmış olduk. Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169.5 milyar dolarlık ihracat; on binlerce firmamızın başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır.”

OVP hedefi aşıldı

Rakamları memnuniyetle karşılayan Pekcan, şunları kaydetti: “Şükür ki Orta Vadeli Program’da (OVP) 2020 yılı için hedeflenen 165.9 milyar dolar ihracat hedefi aşıldı. Pandeminin etkisiyle ihracatımız, yılın ikinci çeyreğinde 32.4 milyar dolara kadar gerilemişti. Yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 33.8 oranında hızlı bir toparlanmayla 43.3 milyar dolar seviyesine dayanmıştı. Yılın son çeyreğinde de büyüme fazına geçildi. Çeyreklik ihracatımız ilk defa 50 milyar doları geçti. En büyük ticaret ortağımız olan AB’de salgında ikinci dalganın yaşandığı ve kısıtlama tedbirlerinin alındığı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde de ihracatımız, bir önceki çeyreğe göre yüzde 18.4 artarak 51.2 milyar dolar oldu. Büyük bir başarı ortaya koyuldu. Aralık döneminde en yüksek aylık ihracat rakamı elde edildi. Ayrıca 51.2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru kırıldı.”

İthalat düşüş eğiliminde

Geçen ay ithalatın 2019’un aynı ayına göre yüzde 11.7 artışla 22.4 milyar dolar olduğunu bildiren Pekcan, şu açıklamalarda bulundu: “Aralıkta altın hariç aylık ithalatımız 20.3 milyar dolara tekabül etti. 2020 yılı geneli ithalatımız yüzde 4.3 artışla 219.4 milyar dolara yükseldi. Altın hariç 2020 yılı ithalat değeri 194.2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2.4’lük bir düşüşe karşılık geliyor. Öbür taraftan nisanda yüzde 66.2 düzeyine çekilen ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yüzde 79.6’ya çıktı. Altın ticareti dışarıda tutulduğunda ise nisan ayında yüzde 68.8’e kadar inen ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen ay yüzde 86.8’e vardı. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85.8 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren arttı. Son çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 89,4 olarak ölçüldü.”

Almanya başı çekiyor

Bakan Pekcan, ilaveten şu bilgileri verdi: “Geçen sene ihracatımızda ilk sırayı alan ülkenin yaklaşık 16 milyar dolarla Almanya olduğunu görüyoruz. Bu ülkeyi 11.2 milyar dolarla İngiltere,10.2 milyar dolarla ABD takip ediyor. Ülke bazlı ihracat rakamlarında da rekorlar gözlemliyoruz. 2020 yılında ülkelere göre ihracatta rekor kırdığımız 44 ülke bulunuyor. Bunlardan ilk 3’ü ABD, İsrail ve Güney Kore olarak sıralanabilir.”