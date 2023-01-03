İhracatta tarih yazmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda 2022 yılı dış ticaret verilerini açıkladı. Muş, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına her alanda rekorlar kırarak girdiklerini belirtti.

Ekonomimiz dayanıklı

Muş, ihracatta üst üste kırılan rekorların dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde yakalandığını vurguladı. Muş, küresel ekonomide yavaşlama görüldüğünü hatırlattı ve “OECD tarafından 2013-2019 döneminde yüzde 3.4 olan ortalama büyümenin 2022’de yüzde 3.1’de, 2023’te yüzde 2.2’de kalacağı tahmin ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomiye paralel olarak küresel ticaretin yavaşlayacağının öngörüldüğüne de işaret eden Muş, “Dünya genelinde rekor seviyeye ulaşan borçluluk oranları da dikkat çekmektedir. Euro Bölgesi kamu borç stoku yüzde 95 oranlarına ulaşmış durumdadır. Burada söz konusu oranın ülkemiz için yüzde 34.8 olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Büyük başarı

Muş, Türkiye’nin 2022 için öngörülen yüzde 5’lik oranla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok ötesinde bir büyüme performansı ortaya koyduğunun altını çizdi. “Avrupa’nın yarısına tekabül eden kamu borç stokumuz ve rekorlar kıran ihracatımız ekonomimizin sağlam temellere dayandığının göstergesidir” diyen Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Övünçle dile getirmek istiyorum ki Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikâyesi de ihracatımızdan gelmiştir. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kamuoyuyla paylaştığı 2022 ihracat rakamları gelecek dönemdeki başarılarımız için önemli bir gösterge olacaktır. Tabii burada unutulmaması gereken husus da bu ihracat başarısı aleyhimize olan parite etkisine rağmen elde edilmiştir. Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak Aralık’ta yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Yani parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır.”

Gerekli adımlar atılıyor

İhracatı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay artışını istikrarlı hale getirmek için gerekli her adımı attıklarını anlatan Muş, şunları ifade etti: “Bu kapsamda firmalarımızın ihtiyaçlarını ve küresel trendleri yakından izleyerek mevcut desteklerimizi iyileştiriyor ve yeni teşvik mekanizmalarımızı devreye alıyoruz. Yüksek teknolojili ve katma değerli sektörlerde bulunan firmalarımızı destekleyip bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılmasına yönelik mekanizmalar geliştiriyoruz. Nisan ayında hizmet ticareti ve ağustosta mal ticaretine yönelik yürürlüğe giren başta e-ihracat olmak üzere yeni destek paketlerinin ihracatımızdaki olumlu yansımalarını 2023’te görmeye başlayacağız. Cumhuriyet’imizin yeni asrında kamuoyuna duyurduğumuz ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla inşallah ihracatımızda yeni rotalar çizmeye, rekorlar kırmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz.”