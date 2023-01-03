  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TFF'den Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarına ilişkin açıklama

İsrailli bakan polis eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi! Baskına peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar işlerine dönecek'

Erdoğan'ın açtığı Gaziray’dan müjde

Gözleri yollarda kaldı! Almanlara bayram ettirecek tanker

Yatırım uzmanı tek tek anlattı! 2023 yılında 2 farklı altın senaryosu

'Emekli maaşları için üzülmeyin' diyen Necmettin Batırel duyurdu: Adım gibi eminim! Erdoğan 2 bin lira...

Polonya'dan LGBT'ye tokat: İzin verilmeyecek

Artık masada oyuncu değil oyun kurucuyuz! Türkiye’nin seçimi dünyanın ilk 5’inde

Ordu’da bordan yapılan yol, 15 yıldır bozulmadı! Görüntüsü dikkat çekti
Ekonomi İhracatta tarih yazmaya devam edeceğiz
Ekonomi

İhracatta tarih yazmaya devam edeceğiz

Bakan Muş, dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde ihracatta üst üste rekor kırdıklarını söyledi. Muş, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikâyesi de ihracatımızdan gelmiştir” şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:32:00 -
İhracatta tarih yazmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda 2022 yılı dış ticaret verilerini açıkladı. Muş, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına her alanda rekorlar kırarak girdiklerini belirtti.

Ekonomimiz dayanıklı

Muş, ihracatta üst üste kırılan rekorların dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde yakalandığını vurguladı. Muş, küresel ekonomide yavaşlama görüldüğünü hatırlattı ve “OECD tarafından 2013-2019 döneminde yüzde 3.4 olan ortalama büyümenin 2022’de yüzde 3.1’de, 2023’te yüzde 2.2’de kalacağı tahmin ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomiye paralel olarak küresel ticaretin yavaşlayacağının öngörüldüğüne de işaret eden Muş, “Dünya genelinde rekor seviyeye ulaşan borçluluk oranları da dikkat çekmektedir. Euro Bölgesi kamu borç stoku yüzde 95 oranlarına ulaşmış durumdadır. Burada söz konusu oranın ülkemiz için yüzde 34.8 olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Büyük başarı

Muş, Türkiye’nin 2022 için öngörülen yüzde 5’lik oranla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok ötesinde bir büyüme performansı ortaya koyduğunun altını çizdi. “Avrupa’nın yarısına tekabül eden kamu borç stokumuz ve rekorlar kıran ihracatımız ekonomimizin sağlam temellere dayandığının göstergesidir” diyen Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Övünçle dile getirmek istiyorum ki Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikâyesi de ihracatımızdan gelmiştir. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kamuoyuyla paylaştığı 2022 ihracat rakamları gelecek dönemdeki başarılarımız için önemli bir gösterge olacaktır. Tabii burada unutulmaması gereken husus da bu ihracat başarısı aleyhimize olan parite etkisine rağmen elde edilmiştir. Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak Aralık’ta yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Yani parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır.”

Gerekli adımlar atılıyor

İhracatı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay artışını istikrarlı hale getirmek için gerekli her adımı attıklarını anlatan Muş, şunları ifade etti: “Bu kapsamda firmalarımızın ihtiyaçlarını ve küresel trendleri yakından izleyerek mevcut desteklerimizi iyileştiriyor ve yeni teşvik mekanizmalarımızı devreye alıyoruz. Yüksek teknolojili ve katma değerli sektörlerde bulunan firmalarımızı destekleyip bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılmasına yönelik mekanizmalar geliştiriyoruz. Nisan ayında hizmet ticareti ve ağustosta mal ticaretine yönelik yürürlüğe giren başta e-ihracat olmak üzere yeni destek paketlerinin ihracatımızdaki olumlu yansımalarını 2023’te görmeye başlayacağız. Cumhuriyet’imizin yeni asrında kamuoyuna duyurduğumuz ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla inşallah ihracatımızda yeni rotalar çizmeye, rekorlar kırmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23