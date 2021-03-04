İhracatta rekora doymuyoruz! Tüm zamaların en yüksek şubat ayı rakamını yakaladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, Covid-19 nedeniyle küresel ekonomide zorlu geçen bir yıla rağmen Türkiye’nin etkili önlemlerle diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını belirtti. Pekcan, Türkiye’nin G-20 içinde pozitif büyüyen 2 ülkeden biri olduğuna işaret etti.

Toparlanma trendi sürüyor

İhracatta geçen yıl üçüncü ve dördüncü çeyrekler itibarıyla hızlı toparlanma trendinin başladığını ifade eden Pekcan, şunları söyledi: “2020 yılının son çeyreğinde ihracatımız yüzde 6.7 artışla ilk defa 50 milyar doların üzerinde 51.3 milyar dolar, yıl genelinde ise ihracatımız Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin 3.8 milyar dolar üzerinde 169.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz, 2020’de Avrupa Birliği’nin (AB) toplam ithalatı içerisinde yüzde 3.7’lik payla Norveç, Güney Kore ve Japonya’yı geçerek 6’ncı sıraya yükselmiştir. 2015’ten bu yana 5 yıl üst üste AB ithalatından aldığı payı artış gösteren tek ülke Türkiye olmuştur.”

Üreticimiz memnun

Pekcan, “Bu sene üreticimiz memnun. Sanayi üretimimiz, ihracatımız iyi gidiyor. İnşallah esnafımız ve küçük işletmemiz de hayırlı, bereketli kazançlarla bu konvoya dahil olacak” diye konuştu. Pekcan, hammadde fiyatlarında görülen artışları ve tedarik sıkıntılarını yakından takip ettiklerinin altını çizdi. Üretici ve ihracatçının lehine olacak şekilde tüm adımları attıklarını dile getirdi. Pekcan, şöyle devam etti:

Elimiz güçlenecek

“2021 yılının tüm sektörlerimiz adına bir toparlanma ve atılım yılı olması için Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandeminin başından beri büyümede ve ihracatta pek çok ülkeye kıyasla çok daha etkin bir performans sergileyen Türkiye, Covid-19 sonrası dönemde de küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden birisi olacak güçtedir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde başlatılan reform süreci kapsamındaki adımların da yakın zamanda devreye alınmasıyla 2021 yılında yatırımlar ve üretim anlamında elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla yerli üretim ve daha fazla katma değerli ihracatla başta AB olmak üzere tüm hedef pazarlarımızdaki payımızı arttırıp derinleştirmek için çalışmalarımızı bütün ihracatçılarımızla birlikte yürüteceğiz.”

Dikkat çeken başarı

Pekcan, bu yılın ocak ayında da yüksek ihracat rakamı yakaladıklarını aktararak, şu bilgileri paylaştı: “Şubat ayında da ihracatımız başarılı grafiğini artırarak sürdürmüş ve yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 16 milyar dolar barajı aşılarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamı yakalanmıştır. İlk iki ay itibarıyla dış ticaret açığında da yüzde 15.3’lük bir azalma söz konusudur. Şubat ayında ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9.8 artarak 19 milyar 372 milyon dolara ulaşmıştır. Şubat ayı dış ticaret açığı 3 milyar 360 milyon dolar seviyesindedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, şubatta yüzde 82.7 olurken yılın ilk iki ayı itibarıyla da yüzde 79.5’ten yüzde 82.9’a yükselmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubatta yüzde 86.4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86.8 düzeyindedir.”

Hedeflere kararlılıkla ilerliyoruz

Pekcan, “Geçen yılın son iki çeyreğinde büyüme fazına giren ihracatta bu yılın ilk iki ayı itibarıyla artış performansı devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da özel sektörümüz, ihracatçı birliklerimizle çalışarak ve birlikte gayret ederek en iyi sonuçları elde edeceğimize inancımız tam. Bu çerçevede Türkiye, yatırımda, üretimde ve ihracatta, bölgesinde ve küresel düzeyde dinamizmini sürdürecektir. Ulusal hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kadınlara müjde

Ruhsar Pekcan, hükümetin kadınların ekonomik hayatta aktif olarak yer almaları için elinden geleni yaptığını da anlattı. Pekcan, “Bir taraftan kadınlarımızın ekonomik hayata katılmaları için çalışıp çabalıyoruz, bir taraftan da işlerini geliştirerek üretici ve ihracatçı olmalarını arzu ediyoruz. Bu minvalde önümüzdeki süreçte Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu gibi platformlarımızı da devreye alacağız” müjdesini verdi. Pekcan, “Bugüne kadar 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin ayakları yere basan 149 projesine geçen sene 6 ay içinde destek verdik. Toplam destek tutarımız 14 milyon 500 bin lira oldu” diye de ekledi.