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İhracatta liderlik haziranda da sürdü

OİB verilerine göre, haziranda otomotiv ihracatında düşüş yaşanırken, Fransa yüzde 45 artış oranıyla en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
İhracatta liderlik haziranda da sürdü

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre haziranda otomotiv ihracatı yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar dolar oldu. Haziranda tüm ana ürün gruplarında düşüş yaşanırken, Fransa yüzde 45 artış oranıyla en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi. Hollanda’ya ihracat yüzde 170 gibi yüksek bir oranda, ABD’ye de yüzde 20 artış gösterdi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Uzun bayram tatili nedeniyle geçen yılın haziran ayına göre iki işgünü eksik çalışılması ihracatın düşmesinde etkili oldu. Yılın ilk yarısında Euro/Dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 850 milyon doları aştı. Bununla birlikte ilk altı ayda ihracat ortalamasında 2,5 milyar dolar seviyesini yakaladık” dedi. 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
  1. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
  2. otomotiv ihracatı
  3. Fransa
  4. ihracat
  5. ABD
  6. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik
  7. Euro/Dolar paritesi
  8. ihracat kaybı

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