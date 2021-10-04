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Ekonomi İhracatta bir rekor daha
Ekonomi

İhracatta bir rekor daha

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 20.8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:45:00 -
İhracatta bir rekor daha

Muş, “Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiği aşılmıştır” dedi.

Muş, “Son 12 aylık ihracat değerimiz 212.2 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 211 milyar doların da üzerine çıkılmıştır. Bu, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarıdır. Bu başarı hikâyesinin artarak devam edeceğine ve büyümeyi kalıcı kılacağına inancım tamdır” diye konuştu.

Ocak-eylül döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Muş, “Şu hususun memnuniyetle altını çizmek isterim ki 2021 Eylül ayında gerçekleşen 44.2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir” dedi.
Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranının ocak-eylül döneminde geçen yıla kıyasla 7.5 puan artışla yüzde 83.3’i bulduğuna da dikkat çekti.

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