İhracatın yükünü Turkısh Cargo taşıyacak

Ertuğrul Şahan Ankara

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında ihracatçılara uygun koşullarda kargo hizmeti vermeyi amaçlayan “Hava Kargo İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın katılımıyla Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi. Burada konuşan Aycı, geçen yılın aralık ayında hayata geçirilen iş birliğinin, ihracatçıların stratejik pazarlara daha kolay erişim sağlaması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmak için başlattıklarını söyledi.

Yüzde 10-35 indirim

Yeni protokolle ilk defa bozulabilir ürünleri indirim kapsamına aldıklarını ifade eden Aycı, “Bozulabilen ürünlerin içinde yumurtadan balığa kadar Türkiye’nin ihracatında son derece önemli ihracat kalemleri de bu işin içine girdi. Bunun yanında e-ticaret ürünlerine kadar varan daha geniş bir ürün yelpazesini indirim kapsamı içine alarak 46 ihracat yapılan ülkede yüzde 10 ila yüzde 35 oranında indirim verme konusunda anlaştık” değerlendirmesinde bulundu.

3. Sıraya yükseldi

Aycı, salgın döneminde uçakların önemli bir kısmını kargoya sevk ederek, yolcu taşımadaki kayıpları telafi etmek için kargoyu kullandıklarını bildirdi. Aycı şunları kaydetti: “Geçen ay THY’nin kargo kısmı bir başarıya daha imza attı. Dünyada 3. sıraya yükseldiler. Dünyada taşınan her 20 kargodan birisini Turkish Cargo taşıyor. Bugün ihracatçımıza verdiğimiz yüzde 10 ila yüzde 35 arasındaki indirim ile ihracatımızda yaklaşık 6 milyar dolarlık ek kapasite oluşacak.”

“Turkısh Cargo’nun katkısı büyük”

TİM Başkanı Gülle de salgın döneminde sektörün küresel devlerinin batması tartışılırken THY’nin tüm olumsuz durumlara karşın yeni seferler açarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Sınırların kapandığı, kara yolu ulaşımının neredeyse imkansız hale geldiği salgının en zorlu anlarında Turkish Cargo’nun hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla ihracat ailesinin yanında olduğunu ifade eden Gülle, “Bu yeni protokolle hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Küresel lojistik ağlarında ciddi kopmaların olduğu, konteyner endekslerinin 4-5 katına çıktığı bir dönemde, ihracatımızı son 12 aylık dönemde 200 milyarın üstüne çıkarmamızda Turkish Cargo’nun katkısı oldukça büyük” değerlendirmesinde bulundu.

İlk 5 ülke de yer aldı

Gülle, bugün ihracatçılar için yeni bir protokolle iş birliğini genişlettiklerini bildirdi. Protokol kapsamında, genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze, balık kapsamında taşınabilecek ihraç ürünlerinin 35 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 10 ila yüzde 35 aralığındaki indirim oranlarıyla taşınabileceğini söyleyen Gülle, 35 ülke arasında en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin de yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Muş ve Karaismailoğlu’nun himayesinde TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından Hava Kargo İşbirliği Protokolü imzalandı.

“211 milyar dolar rakamına ulaşacağız”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihraç ürünlerin taşınmasında hava yolu ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu noktada, dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gelişmiş altyapı ve filosuyla ülkemizdeki hava yolu taşımacılığının ilerlemesi ve dış ticaret taşımalarımız açısından önemli rol oynayacaktır” dedi. Bakan Muş, “Temel hedeflerimiz, ülkemizin lojistik kabiliyetlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Türkiye’nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak ve ihraç mallarımızın rekabetçi fiyatlarla en hızlı sürede ihraç pazarlarımıza ulaşmasını sağlamaktır” ifadesini kullandı. Ekonomik verilerdeki olumlu seyre de dikkati çeken Muş, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 21,7’lik yüksek oranlı büyümeden yaklaşık yarısının mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını anımsattı. Muş, “Orta Vadeli Program’da yıl sonu için hedeflenen 211 milyar dolar ihracat düzeyine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

“Havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye’nin ulaştığı gelişmişlik düzeyinde havacılık sektörünün büyük önem kazandığını ifade etti. Türkiye’nin 19 yılda havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak büyük başarılara imza attığını dile getiren Karaismailoğlu, yolcu ve özellikle hava kargo taşımacılığının büyük bir hızla büyüdüğünü bildirdi. Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünler, 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak THY tarafından taşınacak. İhracatçılarımız, geniş uçuş ağıyla global ölçekteki pazarlara çok daha geniş kapasiteyle çok daha hızlı, kaliteli ve avantajlı bir şekilde ulaşabilecek, yeni pazarlar konusunda fırsatlar yakalayacak. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi ivme kazandırmayı hedefliyoruz.”