İhracatın menzili artırılacak

OVP’de, gelecek yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret hacminin de bu eğilime eşlik etmesi öngörülüyor.

Mal ticaretiyle birlikte turizmin yanı sıra yazılım gibi hızlı gelişen sektörlerin öncülüğünde hizmet ticaretinin de toparlanma göstermesi, emtia fiyatlarında halihazırda gözlenen kuvvetli seyrin ise gelecek yıl zayıflaması bekleniyor.

Cari açık azalacak

Mal ihracatındaki artışın devam etmesi, ithalatta dışa bağımlılığı azaltacak politika ve tedbirlerin uygulanmasıyla hizmet gelirlerinin yükselmesi ve cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının kademeli şekilde azalarak 2024 yılında yüzde 1 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşmeye paralel olarak dış finansman ihtiyacının azalması, dış finansman kaynaklarından ise teknoloji transferi sağlayan uluslararası doğrudan yatırımlar başta olmak üzere uzun vadeli sermaye girişlerinin öne çıkarılması amaçlanıyor.

Türk Eximbank, fonlama imkanları, dış ticaret dengesinin geliştirilmesini sağlayacak yatırım projelerinin finansmanında ve başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların ihracat finansmanı ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak. Bu amaca uygun olarak kurum, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

Aramalar hızlanacak

Ülkede faaliyet gösteren uluslararası firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezi yatırımları özendirilecek.

Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları hızlandırılarak sürdürülecek. Ülkedeki endüstriyel ve metalik maden cevherlerinin katma değeri yüksek ara ve uç ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, endüstriyel işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılması desteklenecek.

Seferler artırılacak

Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik uluslararası hava yolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunulacak.