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İhracatın ithalat karşılama oranında yüzde 90’a ulaştık

Türkiye dış ticaret açığını daraltıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90’ı bulduğunu kaydeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu sayede ülkemizin dış finansman ihtiyacının ilk beş ayda 26 milyar dolar gerilediğini dile getirdi.

16 Haziran 2019 Pazar 10:47
İhracatın ithalat karşılama oranında yüzde 90’a ulaştık

 Akit  Ekonomi 

Tuzla’da sanayicilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ithalat ve ihracat rakamlarından dünya ekonomisine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Teknoloji üretmeliyiz

Türkiye’nin imalata önem vermesi; teknoloji, marka ve tasarım üretmesi gerektiğine dikkat çeken Pekcan, “Katma değeri daha yüksek ürünler ortaya koymak ve satmak durumundayız” dedi. Dış ticaret açığının giderek daraldığına işaret eden Pekcan, “İhracatın ithalatı karşılama oranında 2019 Mayıs ayında yüzde 90’a ulaştık. Bu sayede Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını bu senenin ilk 5 ayında 2018’in aynı dönemine göre 26 milyar dolar aşağı çektik” diye konuştu. Pekcan, iç ticaretin adil, hızlı ve güvenilir olması; refah seviyesinin toplumun her kesimine yayılması için önemli çalışmalar yürüttüklerinin de altını çizdi.

Küresel büyüme yavaşladı

Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinen Pekcan, “Malum ticaret savaşları devam ediyor. Bütün dünyada korumacılık önlemleri çok arttı. Avrupa ekonomisinin büyümesi ve küresel büyüme yavaşladı. İşte biz, böyle bir ortamda biz ihracatımızı artırdık, artırmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

El ele vermeliyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçimlerine sayılı günler kaldığını hatırlatan Pekcan, şunları söyledi: “Binali Bey’i sanayicilerimize tanıtmama gerek yok. Kendisi icraatçı kimliğiyle her zaman ön planda ve hizmet odaklı çalışmış bir isim. İnşallah bundan böyle de İstanbul için, hepimiz için çalışacak. Türkiye’nin etrafında bir ateş çemberi varken bizim ayrımcılık veya hizipçilik yapma lüksümüz yok, el ele çalışmak zorundayız.


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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:47
  1. Tuzla
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı
  3. ticaret savaşları
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. İhracat
  6. ithalat

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