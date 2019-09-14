"İhracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli Seferberlik anlayışı içerisinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde "Yurtdışı Pazar Destek Programı İş Birliği İmza Töreni" yapıldı.

Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin KOBİ ağırlıklı bir ekonomi olduğunu, istihdamın yüzde 74’ünü, üretilen katma değerin yüzde 54’ünü ve ihracatın da yüzde 56’sını KOBİ'lerin oluşturduğunu dile getirdi.

Ekonomideki önemi göz önüne aldığımızda KOBİ'lerin çok daha fazla ihracatçı olmaları için el birliğiyle çalıştıklarını aktaran Pekcan, bakanlığın da bu konuda çok destek sağladığını ifade etti.





- "KOBİ'lerin pazara giriş ve markalaşma desteklerine ihtiyacı var"





Türkiye'deki KOBİ’lerin genellikle doğrudan ihracatçı olmadıklarını belirten Bakan Pekcan, "Doğrudan ihracatçı olan KOBİ’lerimiz daha düşük teknoloji yoğunluklu ihracat yapıyorlar. Ülkemizin rekabet gücünün artırılması, yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve ülkemizin ihracatının yükseltilmesi için KOBİ’lerimizin verimlilik artışı, büyüme, kurumsallaşma ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, pazara giriş ve markalaşma desteklerine ihtiyacı var." diye konuştu.

Bakanlığın bu bilinçle KOBİ’lere yönelik desteklerini gözden geçirdiğini, yapılandırdığını ve artırdığını anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu yıl 1,7 milyar dolar ihracat desteği verdik. Bizim bütçemiz 3,7 milyar dolar. Biz davet ediyoruz, duyurular yapıyoruz, 'Gelin kullanın' diyoruz, desteklerimizi anlatıyoruz. Bu iş birliğinin ben bunun için de çok faydalı olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 11. Kalkınma Planı’nda ihracata dayalı büyüme ve kalkınma hedefleniyor. Dolayısıyla Milli Seferberlik anlayışı içerisinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız. Bu konuda TİM’in çok güzel çalışmaları var. Yine TİM ve TOBB iş birliğiyle İhracat Destek Ofis’lerini 81 ile yaymayı düşünüyoruz bakanlık destekli olarak. Bunun dışında ihracat eğitimleri veriyoruz. Kadın ve genç girişimcileri ihracatçı yapmak üzere kadın ve genç girişimci network'ü ve bir web platformu planlıyoruz onları birleştirmek için. Aynı zamanda melek yatırımcılarla onları birleştirmek için de bir web platformu kurmayı amaçlıyoruz."





- "Daha çok teknoloji odaklı ihracata odaklanıyoruz"







Ticaret Bakanı Pekcan, bunun dışında KOBİ’lere yönelik destekleri artırdıklarını, aynı zamanda esnafı da ihracatçı yapmak için mevzuatta değişiklik yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "İhracatı tabana yaymak için neler yapabiliriz, daha çok teknoloji odaklı ihracatı nasıl özendirebiliriz bunun üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Bunun dışında ihracatçı olmayan firmaları ihracatçı kılmak adına "mikro firmalar" bazında da bir çalışma başlattıklarına değinen Pekcan, bunun ilk aşamada 3 ilde başladığını ve bu yıl içerisinde 16 ilde daha başlamasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bu firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pekcan, "Bu firmaların neden ihracatçı olmadığını ve ihracatçı olmak için neye ihtiyacı olduğunu bakanlık olarak özel firma bazında kurgulamaya çalışıyoruz. Şu anda il il ziyaret gerçekleştiriyor İhracat Genel Müdürlüğümüz ve bunların geri dönüşlerini alıyoruz. Ayrıca yeni pazarlara girişle ilgili de ürün bazında pazar araştırmaları yapıp yine ihracatçı birliklerimizle bunları da paylaşıyoruz." dedi.





- "ABD ekonomisinin çok büyük miktardaki siparişleri için bir araya gelmeye ihtiyaç var"







Bakan Pekcan, Türkiye'nin ticaret savaşlarını da fırsata çevirmek için çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii uzun vadede ticaret savaşlarının kimseye faydası yok ama bizim bu günümüz koşullarını fırsata nasıl çevirebiliriz bir taraftan da bunun üzerine odaklanıyoruz. Ve Sayın Bakan’ın da altını çizdiği üzere Türkiye ekonomisi daha çok küçük girişimcilerden oluşuyor. Ama ABD ekonomisinin çok büyük miktardaki siparişleri için bir araya gelmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim artık KOSGEB olarak, TİM, TOBB olarak bu firmalarımızı da bir araya getirerek ölçek ekonomisini tanıştırıp büyük ölçekli ortak üretebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu iş birliği çok önemli artık birbirimizin rakibi değil uluslararası alanda ülkemizin önünü açacak iş birliği yapmamız gerekiyor. Bu yönde de KOSGEB’in, TİM’in, TOBB’un birlikte çalışması bence çok önem kazanıyor."





- Eximbank'ın KOBİ'lere destekleri





Bakan Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın da KOBİ’lere yönelik desteklerini artırdığını dile getirdi.

Geçen yıl bu desteklerden 11 bin 500 KOBİ'nin faydalandığı bilgisini paylaşan Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl 12 bin 500 KOBİ faydalandı ve hedefimiz de 15 bin KOBİ’nin bu desteklerden yararlanması. Türkiye’deki ihracat kredilerini yüzde 53’ünü tek başına Eximbank veriyor. Ve yapılan toplam ihracatın yüzde 26’sını Eximbank finanse etmiş, bunu da yüzde 29’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene 48,4 milyar dolarlık bir ihracat kredisi vermeyi planlıyoruz. İnşallah hedefimiz bunu da 70 milyar dolara çıkarmak. Ayrıca Eximbank ihracatçı KOBİ’lerimize TL bazında yüzde 11,65 faiz oranıyla da kredi veriyor. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünü ihraç eden firmalarımız için de aynı oranda kredi vermeye devam edeceğiz."