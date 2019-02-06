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İhracatı zirveye otomotiv ile 46 ürün oturttu

İç piyasada yaşanan daralmaya karşın ihracattaki artış, otomotivcilerin yüzünü güldürdü. Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
İhracatı zirveye otomotiv ile 46 ürün oturttu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak ayı ihracatının detaylarına değinerek, “Ocak ayında lider sektörümüz otomotiv oldu. Sektörümüz 2,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, ihracatını yüzde 1,9 artırdı” dedi.

“İhracatta rekora devam”

Geçen yıl ihracatta cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını ve 2019’da da rekorlara devam edildiğini dile getiren Gülle, “İhracat 2019 Raporu”na göre, dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürünün 47’sinde Türkiye’nin rekabetçi olduğuna işaret ederek, bunlar arasında otomobil yedek parçalarından otobüse, inşaat demirinden televizyon ve buzdolabına, iş makinesi yedek parçasından kazak ve süvetere kadar çeşitli ürünlerin yer aldığını anlattı.

Berat Albayrak’ı ağırlayacak

Geçen yıl ekim ayında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla 1. Delegeler Buluşması’nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Gülle, yarın gerçekleştirilecek olan toplantının ikincisinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ev sahipliği yaparak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ağırlayacaklarını aktardı.

2018 Yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Türk otomotiv endüstrisi geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31.6 milyar dolarlık ihracata imza atarak, kendi sektöründe cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Geçen yılı da rekorla kapatan otomotiv sektörü, yıl bazında ihracatta üst üste 13’üncü şampiyonluğuna ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, rekorlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını vurguladı. 2018’de başarılarını taçlandırdıklarını belirten Çelik, “Otomotiv sektörü olarak sadece 31 milyar dolarlık ihracat hedefimizi geçmekle kalmadık yine cumhuriyet tarihinin rekorunu da tazeledik” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  2. otomotiv endüstrisi
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  4. İhracat 2019 Raporu
  5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  6. 1. Delegeler Buluşması
  7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  9. Türk otomotiv endüstrisi
  10. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik

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