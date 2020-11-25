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Ekonomi İhracatçıya 1.9 milyar liralık destek
Ekonomi

İhracatçıya 1.9 milyar liralık destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatı arttırmak için gerekli her adımı attıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:18:00 -
İhracatçıya 1.9 milyar liralık destek

Pekcan, “2020’de ihracatçımıza 1.9 milyar lira, hizmetler sektöründen firmalarımıza da 588.3 milyon lira olmak üzere toplamda 2.48 milyar lirası destek ödemesi yaptık” açıklamasında bulundu.

Rekor kırıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Pekcan, ihracatta hazirandan itibaren toparlanma yaşandığını da belirtti. İhracatın üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 33.9 arttığını, ekim ayında 17.3 milyar dolarla rekor kırdığını hatırlattı.

Kurulan şirket sayısı arttı

Ayrıca iç ticaretin ivmelendiğine dikkat çeken Pekcan, şunları söyledi: “Ülkemizde kurulan şirket sayısı, ilk 10 ay itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2, kapanan şirket sayısı yüzde 13.2 artmıştır. Esnaf ve sanatkâr iş yeri sayılarında 312 bin 205 tescil, 77 bin 804 terkin yapılmıştır. Ülkemizde ticaretin kolaylaştırılması amacıyla çekler gibi bonolar için de karekod uygulamasını getireceğiz. 2021’de çeklerin ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine imkân sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. KOBİ varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan ticari alacakların elektronik ortamda devrine ilişkin çalışmalara 2021 içerisinde başlamayı planlıyoruz.”

Denetimler sıklaştı

Pekcan, ilaveten fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun devreye alındığına işaret ederek, “Kuralları hiçe sayan 208 farklı firmaya yaklaşık 6.9 milyon lira idari para cezası uygulamıştır” dedi.

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