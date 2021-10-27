İhracatçının eli güçleniyor

Avdagiç, “Yeni dönemde 29 ülkeye yapılan ihracatta 180 günlük kısıtlama geçerli olmayacak. Daha evvel bu imkândan 3 ülke yararlanıyordu. İnanıyoruz ki bununla kalınmayacak, kapsam daha da genişletilecektir. Genelgenin güncellenmesi çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Küresel ticarette hedef büyüttüğümüz bir süreçte yapılan böylesi düzenlemeler ihracatçımızın elini güçlendiriyor” dedi.



Avdagiç, peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içinde yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, yeni genelgeyle bu konuda da bir yıla kadar ek süre tanındığını belirtti.