  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İhracatçının eli güçleniyor
Ekonomi

İhracatçının eli güçleniyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, ihracat genelgesinin güncellenmesini yerinde bir hamle olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:51:00 -
İhracatçının eli güçleniyor

Avdagiç, “Yeni dönemde 29 ülkeye yapılan ihracatta 180 günlük kısıtlama geçerli olmayacak. Daha evvel bu imkândan 3 ülke yararlanıyordu. İnanıyoruz ki bununla kalınmayacak, kapsam daha da genişletilecektir. Genelgenin güncellenmesi çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Küresel ticarette hedef büyüttüğümüz bir süreçte yapılan böylesi düzenlemeler ihracatçımızın elini güçlendiriyor” dedi.

Avdagiç, peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içinde yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, yeni genelgeyle bu konuda da bir yıla kadar ek süre tanındığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altında bomba tahmin: Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın...
Ekonomi

Altında bomba tahmin: Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın...

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından konuşan Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk,"Şu an..
Muhalefet bu işe ne diyecek? İrem Derici'nin IBAN'ına takır takır para yağıyor
Medya

Muhalefet bu işe ne diyecek? İrem Derici'nin IBAN'ına takır takır para yağıyor

Instagram paylaşımları ve yorumlarıyla gençlere kötü örnek olan ve son konser öncesi ettiği bir küfürler gündeme gelen kokuşmuş mahalle tems..
Emine Şenlikoğlu isyan etti: 17 yaşında nikahsız hamile kalınca sorun yok, evlenince...
Gündem

Emine Şenlikoğlu isyan etti: 17 yaşında nikahsız hamile kalınca sorun yok, evlenince...

Genç yaşta evlenenlerin mağdur edildiğini belirten yazar Emine Şenlikoğlu, "17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay