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"İhracatçımıza artık daha yakınız"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:- "İhracatçımıza artık daha yakınız. İhracatçılarımızı aynı elmanın diğer yarısı olarak görüyoruz. Aracılara, komisyonculara, iş takipçilerine hiç ihtiyacımız yok"

30 Nisan 2019 Salı 20:55
"İhracatçımıza artık daha yakınız"

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "İhracatçımıza artık daha yakınız. İhracatçılarımızı aynı elmanın diğer yarısı olarak görüyoruz. Aracılara, komisyonculara, iş takipçilerine hiç ihtiyacımız yok." dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Meclis Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, 15 şube ve 14 irtibat bürosuyla artık ihracatçının yerinde ve yanı başında hizmet veren bir kurum haline dönüştüklerini söyledi.

Yıldırım, ihracatçıları yerinde tanımak için yapısal dönüşüm gerçekleştirdiklerine işaret ederek, yakında İstanbul Ticaret Odası ile Maltepe'de şube açılışı yapacakları bilgisini de verdi.

"İhracatçının gelebildiği bir banka olmaktan çıkıp ihracatçıya giden, yerinde hizmet veren banka haline geldik." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"1987'den beri çalıştığımız firma 7 bin 700 civarıydı. Şu an 10 bin 300'ü aşmış durumdayız. Dışa dönük çalışmalarımız sonucu böyle bir büyüklüğe ulaşmış olduk. Dünyada kaynak sağlamada 7. büyük bankayız. Dünyada orta ve uzun vadeli kaynak teminine önem veriyoruz."

- "Aracı, komisyoncu ve iş takipçilerine ihtiyacımız yok"

Adnan Yıldırım, Türkiye'nin ihracatında önde gelen 20 şehrinde şube açmayı sürdüreceklerini dile getirerek, "2017'de artık ihracatçımızla yakın çalışır hale geldik. 2018'de dünyadan kaynak girişi konusunda verimli olduk, 2019'da da yeni ürünlerimizi kamuoyuna duyurduk." diye konuştu.

Dolar cinsinden desteği artırma performansını da değerlendirdiklerini vurgulayan Yıldırım, yıl sonunda daha çok kredi kullandırma, daha düşük maliyetle programı sürdürme gibi konuları incelediklerini aktardı.

Sadece şube ve irtibat bürolarıyla değil ihracat destek hizmetleri merkezi ile katkı vermeyi sürdürdüklerini aktaran Yıldırım, "İhracatçımıza artık daha yakınız. İhracatçılarımızı aynı elmanın diğer yarısı olarak görüyoruz. Aracılara, komisyonculara, iş takipçilerine hiç ihtiyacımız yok. Onları hep bankamızdan uzak tutmaya çalıştık. İhracatçılarımızın yeterince maliyeti var." ifadelerini kullandı.

- Meclis Başkanı Kocagöz'den işsizliğe çözüm önerisi

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise ekonomik anlamda Türkiye'nin kritik ve zor günlerden geçtiğini belirterek, işsizlik konusunun büyük önem taşıdığını kaydetti.

Genç nüfusun üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamamasının ekonomik açıdan büyük kayıp olduğunu anlatan Kocagöz, "Tarım yapılabilecek hazine arazilerini genç işsizlere bedelsiz kiralayalım. Devletimize ait tarım yapılabilecek binlerce dönüm hazine arazisi var. Bunların kimisi ağaç tarımına kimisi de endüstriyel tarım üretimine uygun. Bu parsellerin başvuru yapan ve en az 2 yıldır işe girmediğini ispat eden, işsiz genç nüfusa en az 5 yıl süreyle bedelsiz kiralanması önerisini getirmek isterim." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin önünde 4,5 yıldır seçimsiz bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Gerek küresel ekonomideki korumacı adımlar, gerek artan jeopolitik riskler, gerekse Türkiye'nin kendine özel konuları, bu 4,5 yıllık süreyi çok dikkatli yol almamız gereken değerli bir dönem haline getirdi. Türkiye, karşı karşıya kaldığı tehditleri ancak ve ancak toplumsal motivasyona dönüştürebildiği sürece hedeflerine daha hızlı yürüyebilir. Bu nedenle kutuplaşmadan uzak durmalı, bir olmalı, birlikte yol almayız." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 20:55
  1. Adnan Yıldırım
  2. Kredi
  3. Türk Eximbank

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