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Aktüel İhracatçılardan Teknofest 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi için destek
Aktüel

İhracatçılardan Teknofest 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi için destek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:58:33 -
İhracatçılardan Teknofest 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi için destek

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, Teknofest 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazırlık olduklarını belirtti.

Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuk Bayraktar'ın organizasyonu ile çok önemli bir teknoloji platformuna dönüşen Teknofest etkinliklerinin, tüm Türk vatandaşları gibi ihracat camiası tarafından da takdirle karşılandığını vurguladı.

Bir süre önce AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun, 2022 yılında Teknofest'in Trabzon'da düzenlenebileceği müjdesini verdiğine işaret eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrimiz sayın Selçuk Bayraktar'ın ve değerli ekibinin organizasyonları ile her yıl farklı tema ve alanlarda düzenlenmekte olan etkinliklerde ortaya çıkan yenilikçi ve geleceğimizi şekillendirecek genç fikirlerin, tüm dünyanın hayranlıkla izlediği savunma sanayimizdeki atılım gibi, ülkemizin her alandaki teknolojik atılımına büyük katkı yapacağına canı gönülden inanmaktayız. Geçen hafta Gaziantep’de düzenlenen Teknofest 2020 etkinliklerine katılarak 2022 yılında Teknofest’in Trabzon’da düzenlenebileceği müjdesini veren çok değerli AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Sayın Bahar Ayvazoğlu hanımefendiye şükranlarımızı sunuyor, DKİB ve iş insanları olarak bu etkinliğin bölgemizde düzenlenmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren yazılım firmaları bulunduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "Teknofest gibi organizasyonların bölgemizde düzenlenmesi, yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik sanayinin bölgemizde filizlenmesine ve Trabzon’un hedefi olan yüksek katma değer ihtiva eden yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde Orta Asya ve Kafkasya Bölgesinin üretim üssü olması hedefine büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

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