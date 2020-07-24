İhracata iş birliğiyle destek planı
Tarım ve gıda firmalarını güçlendirip büyütecek önemli bir adım daha atıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile LETVEN CAPITAL arasında Gıda-Tarım ve Teknoloji Girişim Sermayesi (TARS) Yatırım Fonu kapsamında stratejik güç birliğine gidildi. Bu güç birliğiyle ihracatı 10 yılda 10’a katlamak amaçlanıyor.
Akit / Ekonomi
MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan, tarımsal kalkınmayı arttırmaya dönük çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu çerçevede LETVEN CAPITAL’le müşterek projeler hayata geçirme kararı aldıklarını kaydetti. Ayrıca “Türkiye’nin ihracatını gelecek 10 yılda 18 milyar dolardan 180 milyar dolara çıkararak, 2 bin tarım ve gıda firmasını, KOBİ ya da büyük ölçekli firmaya dönüştürmesinde can suyu olmak için üyelerimiz ile tüm paydaşlarımızı TARS’a yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.
İstihdama büyük katkı
Tarım ve gıda sektörünün atağa kalktığını anlatan Kaan, şöyle konuştu: “Bu sektör 2.2 milyon üreticisi ve 45 binin üzerinde küçük veya büyük ölçekli firmayla dikkat çekmektedir. Yüzde 7.5’e varan yıllık ortalama ihracat büyüme oranıyla dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Bugün, yüzde 2’lik paya sahip büyük şirketler, tüm tarım ve gıda ürünlerinin yüzde 45’ini üretiyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sıraladığı en büyük 500 şirket listesinde gıda sektörü 100 şirketle birinci gelmektedir ve bu şirketlerin net satışları 143.5 milyar liradır. Sektör, 5 milyon istihdam sağlıyor ve ihracatın yüzde 12’si tarım ürünleri ile gerçekleşiyor.” Kaan, tarım ve gıda üretimi ile ihracatını arttırmaya dönük girişimlerinin devam edeceğini de dile getirdi.