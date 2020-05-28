İhracata büyük destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kararla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Şirketlerin uluslararası e-ticaret platformlarına üyelik giderleri yüzde 60 oranında ve site başına 8 bin TL’ye kadar, sanal fuarlara katılım giderleri de yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarınca düzenlenecek sanal fuar organizasyonlarına dair giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek. İhracatçılarımız için çok önemli olan bu kararın hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Corona virüsünün (Covid-19) ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmalarımızın uğradığı pazar kayıplarını en aza indirerek bu süreci atlatmak en büyük temennimizdir.”