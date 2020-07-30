İhracat yüzde 15.7 arttı

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 17 daralarak, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. 2019 Haziran ayında yüzde 77.2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82.6’ya yükseldi. İhracatta ilk sırayı 1 milyar 290 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 12 milyon dolarla Birleşik Krallık, 790 milyon dolarla ABD, 701 milyon dolarla Irak, 628 milyon dolarla İtalya takip etti. İthalatta ise başı 1 milyar 935 milyon dolarla Çin çekti. Söz konusu ülkeyi 1 milyar 527 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 183 milyon dolarla Rusya, 907 milyon dolarla Irak ve 779 milyon dolarla ABD izledi.

Kayıplarımızı telafi etmeye başladık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Corona virüsü (Covid-19) tehdidine karşı başarılı bir mücadele yürütüldüğüne dikkat çekti. Gülle, ihracatçıların proaktif üretim yapıları sayesinde kayıplarını telafi ettiklerini belirtti.

Türkiye’nin ihracatta pek çok ülkeden iyi durumda olduğunu kaydeden Gülle, şu açıklamalarda bulundu: “Haziran ayı itibarıyla ihracatımızda pandemi öncesindeki pozitif döneme yeniden döneceğimizin de sinyallerini vermiş olduk. Birçok ülkenin ticaretinde daralma sürse de biz Covid-19 öncesi rakamlarımızı yakalamış durumdayız. Haziran ayında önceki aya göre ülkemiz ihracatında yüzde 35’lik artışa imza attık. Aynı dönemde dünyanın birçok ülkesi ihracatta düşüşler yaşamaya devam etti. Öyle ki haziran ayında Brezilya’nın ihracatı önceki aya göre yüzde 5.3, İsrail’in ihracatı yüzde 2.8, Çin’in ihracatı yüzde 1.4 azaldı. Bu tablo ihracatçılarımızın yaşanan arz ve talep şoklarını ne kadar hızlı atlattığını gözler önüne seriyor.”