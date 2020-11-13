İhracat yerelden başlayacak

Programın adından da anlaşılacağı üzere 81 ilde henüz ihracat yapmamış ama ihracat potansiyeli olan firmalara ilk ihracatlarını yapmaları için ilk adımı atmalarında yanlarında olacaklarını ve onlarla birlikte çalışacaklarını ifade eden Bakan Pekcan, “Anadolu’nun tamamına, 81 ile yaygınlaşan niteliği ile bu programımız belki de ekonomi tarihinde uygulanmış en anlamlı ihracat seferberliği programı olacak. Bunu böyle değerlendiriyoruz ve bütün ülkeye ve ihracatımıza etki etmesini bekliyoruz. İhracatımızı tabana yaymak her zaman bakanlığımızın önceliklerinden biri olmuştur. İhracata ilk adımını atmaya hazırlanan firmalarımız kadar bizler de heyecanlı ve gururluyuz” diye konuştu. “Anadolu’nun tamamına, 81 ile yaygınlaşan niteliği ile bu programımız belki de ekonomi tarihinde uygulanmış en anlamlı ihracat seferberliği programı olacak” diyen Pekcan, “Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesine geçerek üreticilerimizle yan yana, el birliğiyle onları ihracata hazırlayacağız. Bu projemiz firmaya özel olarak hazırlanacak” dedi. Bakan Pekcan, belirlenen rehberlerin, 6 ay boyunca aralıksız bir şekilde firmalar ile etkileşim halinde olacaklarını ve ihracatın kapılarını birlikte açacaklarını ifade etti.

Katma değer artacak

Pekcan, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun’da pilot uygulamasına başladıkları 81 İlde İhracata İlk Adım programıyla Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracatını artıracaklarını belirtti. Paydaşlarla birlikte tüm Türkiye’yi kapsama alanına alacaklarını aktaran Pekcan, “40 ilimizde kapasite raporu olan 16 bin 570 firmamız mevcut ve bunların arasında 7 bin 277 firmanın ihracat yapma potansiyeli olduğu halde ihracat yapmadığını tespit ettik. Çalışmanın ikinci aşamasında 70 il için potansiyel ihracatçı pozisyonunda olan 11 bin 444 firmamızı tespit ettik. Analizlerini de tamamlamış bulunuyoruz. 81 il için de analizlerimizi süratle tamamlayacağız” dedi.