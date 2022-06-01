İhracat ta ithalat da artıyor

Dış ticaret açığı da yüzde 98.5 artarak 6 milyar 113 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Nisan 2021’de yüzde 85.9 iken Nisan 2022’de yüzde 79.3’e geriledi.

Ticaret hacmi 43.1 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat nisanda yüzde 22.9 artarak 21 milyar 869 milyon doları buldu. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16.4 artarak 21 milyar 223 milyon dolara vardı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisanda 647 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 19.6 artışla 43 milyar 92 milyon dolara ulaştı. Nisanda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak belirlendi.

Almanya ilk sırada

Nisanda ihracatta ilk sırayı 2 milyar 2 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 778 milyon dolarla ABD, 1 milyar 168 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 124 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 86 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 4 ayda da ihracatta başı 7 milyar 286 milyon dolarla Almanya çekti.