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Ekonomi İhracat Şampiyonu Altunkaya’ya Yıldız Ödül
Ekonomi

İhracat Şampiyonu Altunkaya’ya Yıldız Ödül

Yeniakit Publisher
2023-12-12 16:38:00 -
İhracat Şampiyonu Altunkaya’ya Yıldız Ödül

Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkılar sağlayan ihracat şampiyonu Altunkaya Şirketler Grubu Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde Ödüllendirildi.

Altunkaya Grup geçtiğimiz günlerde de İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde birincilik ödülü alarak dikkat çekmişti.

İhracat Şampiyonu Altunkaya’ya Gaziantep’in Yıldızları Ödülümask

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla; “İkiz Dönüşüm” (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm) farkındalığı temasıyla "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni’nde Altunkaya Şirketler Grubu ödüllendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı törende Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Ödülünü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’den aldı. Tören sonrası bir değerlendirme yapan Altunkaya 2023 yılının bütün zorluklara rağmen verimli geçtiğini ifade ederek 2024 yılında yeni yatırımlarına devam ederek istihdamı ve üretimi arttırarak ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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