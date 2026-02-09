İhracat pazarlarında hareketlilik arttı! Endeks 25 aydır eşik değerin üzerinde

Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlarda talep tarafında toparlanma sinyalleri güçleniyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, ocakta 52,1'e yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin Ocak 2026 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre, Aralık 2025'te 51,6 olan İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, Ocak 2026'da 52,1'e yükseldi.

Endeks böylece üst üste 25'inci ay 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Son veri, ihracat pazarlarında talep ikliminin ılımlı ölçüde iyileştiğine ve bu iyileşmenin Aralık 2025'e göre hafif daha güçlü olduğuna işaret etti. İhracat pazarları iklimini destekleyen önemli faktörlerden biri, Avrupa'daki önemli ihracat pazarlarında talebin güçlendiğine yönelik sinyaller oldu.

Üretim artışı bir buçuk yılın en yüksek hızında

Birleşik Krallık'ta üretim artışı ocak ayında yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek hızında gerçekleşirken Almanya'da da büyüme ivme kazandı.

Bu iki ekonominin Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'nın diğer bölgelerine bakıldığında İtalya, İspanya, Hollanda ve Yunanistan'ın ekonomik aktivitesi artış gösterirken Fransa, Romanya ve Polonya'da ise talebin zayıflamaya devam ettiği görüldü.

ABD'de özel sektör faaliyeti ocak ayında yine güçlü bir artış kaydetti ve büyüme 2025 sonuna göre hafif hız kazandı.

Ekonomik aktivitede en güçlü artış BAE'de kaydedildi

Orta Doğu, talep koşullarındaki güçlenmenin başlıca kaynaklarından biri olmayı 2026'nın ilk ayında da sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite hem hızlı hem de ivmelenen bir artış sergiledi. Söz konusu artış aynı zamanda anket kapsamında izlenen ekonomiler içerisindeki en yüksek oranda gerçekleşti.

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te de üretim belirgin iyileşme kaydederken Mısır'da da ılımlı bir büyüme gözlendi. Diğer bölge ülkeleri incelendiğinde ise üretimin Lübnan'da yatay seyrettiği, Katar'da ise hafif daraldığı görüldü.

Bu altı ekonomi toplamda Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Ocakta ekonomik aktivitede en güçlü büyüme BAE'de yaşanırken en sert daralma ise Meksika'da kaydedildi. Bu ülkede imalat sanayi üretimindeki kesintisiz düşüş eğilimi 19'uncu aya ulaştı.

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Ekonomilerin önemli bir bölümünün 2026 yılına yaptığı pozitif başlangıç, önümüzdeki aylarda Türk imalatçılar için yeni ihracat fırsatları yaratma potansiyeli taşıyor. Özellikle ocak ayında Türkiye'nin en büyük dört ihracat pazarının tümünde ekonomik aktivitenin artış kaydetmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde de devam etmesini ümit ettiğimiz bir gelişme."​​​​​​​