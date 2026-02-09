  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’in “çifte cephe” paniğini Yunan basını ifşa etti Türk gücü korkusu 'Derin Galatasaray değil derin kadro!' Utanmazın bir Tweetiyle en az 15 kişi öldü! Cem Küçük o rezil adamı unutturmadı Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler! İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon! 26 şüpheli adliyede Zehir tacirlerine "son 10 gün" darbesi! 24 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler... Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!" Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!
Kobi İhracat pazarlarında hareketlilik arttı! Endeks 25 aydır eşik değerin üzerinde
Kobi

İhracat pazarlarında hareketlilik arttı! Endeks 25 aydır eşik değerin üzerinde

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İhracat pazarlarında hareketlilik arttı! Endeks 25 aydır eşik değerin üzerinde

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi ocak ayında 52,1’e yükseldi. Veriler Türk imalat sanayisinin ana ihracat pazarlarında talep koşullarının iyileşmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlarda talep tarafında toparlanma sinyalleri güçleniyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, ocakta 52,1'e yükseldi.

 

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin Ocak 2026 dönemi sonuçları açıklandı.

 

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

 

Buna göre, Aralık 2025'te 51,6 olan İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, Ocak 2026'da 52,1'e yükseldi.

Endeks böylece üst üste 25'inci ay 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Son veri, ihracat pazarlarında talep ikliminin ılımlı ölçüde iyileştiğine ve bu iyileşmenin Aralık 2025'e göre hafif daha güçlü olduğuna işaret etti. İhracat pazarları iklimini destekleyen önemli faktörlerden biri, Avrupa'daki önemli ihracat pazarlarında talebin güçlendiğine yönelik sinyaller oldu.

 

Üretim artışı bir buçuk yılın en yüksek hızında

Birleşik Krallık'ta üretim artışı ocak ayında yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek hızında gerçekleşirken Almanya'da da büyüme ivme kazandı.

 

Bu iki ekonominin Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'nın diğer bölgelerine bakıldığında İtalya, İspanya, Hollanda ve Yunanistan'ın ekonomik aktivitesi artış gösterirken Fransa, Romanya ve Polonya'da ise talebin zayıflamaya devam ettiği görüldü.

 

ABD'de özel sektör faaliyeti ocak ayında yine güçlü bir artış kaydetti ve büyüme 2025 sonuna göre hafif hız kazandı.

Ekonomik aktivitede en güçlü artış BAE'de kaydedildi

Orta Doğu, talep koşullarındaki güçlenmenin başlıca kaynaklarından biri olmayı 2026'nın ilk ayında da sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite hem hızlı hem de ivmelenen bir artış sergiledi. Söz konusu artış aynı zamanda anket kapsamında izlenen ekonomiler içerisindeki en yüksek oranda gerçekleşti.

 

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te de üretim belirgin iyileşme kaydederken Mısır'da da ılımlı bir büyüme gözlendi. Diğer bölge ülkeleri incelendiğinde ise üretimin Lübnan'da yatay seyrettiği, Katar'da ise hafif daraldığı görüldü.

 

Bu altı ekonomi toplamda Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Ocakta ekonomik aktivitede en güçlü büyüme BAE'de yaşanırken en sert daralma ise Meksika'da kaydedildi. Bu ülkede imalat sanayi üretimindeki kesintisiz düşüş eğilimi 19'uncu aya ulaştı.

 

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Ekonomilerin önemli bir bölümünün 2026 yılına yaptığı pozitif başlangıç, önümüzdeki aylarda Türk imalatçılar için yeni ihracat fırsatları yaratma potansiyeli taşıyor. Özellikle ocak ayında Türkiye'nin en büyük dört ihracat pazarının tümünde ekonomik aktivitenin artış kaydetmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde de devam etmesini ümit ettiğimiz bir gelişme."​​​​​​​

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!
Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Kobi

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?
TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

Kobi

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!
KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

Kobi

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi
KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi
Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

Kobi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23