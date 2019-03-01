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İhracat oranı yüzde 5,9 arttı

Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıklanırken, ihracat oranın yüzde 5,9 arttığı saptanırken, ithalat oranın yüzde 27,2 oranında azaldığı görüldü.

01 Mart 2019 Cuma 10:16
İhracat oranı yüzde 5,9 arttı

Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıklanırken, ihracat oranın yüzde 5,9 arttığı saptanırken, ithalat oranın yüzde 27,2 oranında azaldığı görüldü.



Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dış ticaret istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Ocak ayı ihracat oranın yüzde 5,9 arttığı saptandı. Buna karşın ithalat oranının yüzde 27,2 oranında azaldığı görüldü. Dış ticaret açığının ise yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara gerilediği kaydedildi. İhracat oranlarında ülke sıralaması yapıldığı zaman ise Almanya’nın birinci sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle Almanya’nın ihracatı 1 milyar 289 milyon dolar olurken, ithalatta ilk sırayı 1 milyar 709 milyon dolar ile Rusya’nın çektiği kaydedildi.



PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde ’ithalat ve ihracat’ başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılında bu başlık altında basına yansıyan haber adedi 20 bin 935 olarak kaydedildi. Sadece bu yılın ilk ayında çıkan haber adedi ise bin 900 olarak saptandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:16
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