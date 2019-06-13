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İhracat krizi büyüdü kolisi 5 liraya düştü

Irak’ın Türkiye’den yumurta alımını aniden durdurması nedeniyle iç piyasada arz fazlası oluştu, yumurtanın koli fiyatı 5 liraya kadar düştü.

13 Haziran 2019 Perşembe 08:28
İhracat krizi büyüdü kolisi 5 liraya düştü

Irak’ın Türkiye’den yumurta alımını aniden durdurması nedeniyle iç piyasada arz fazlası oluştu, yumurtanın koli fiyatı 5 liraya kadar düştü. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Irak’ın mayıs ayının başından itibaren yumurtaya gümrük kapılarını kapattığını belirterek, üreticilerin zor durumda olduğunu açıkladı. Afyon, “Irak’a gönderilemeyen haftalık 250 tır (yaklaşık 100 milyon adet) yumurta mecburen iç piyasaya arz oldu. İç piyasa zaten arz-talep dengesini zor sağlamışken, bu arz, üreticinin yüzde 50 zararına sebep olmuştur. Yumurta üreticisi maliyeti 36 kuruş olan yumurtayı, 18-20 kuruşa dahi satamamaktadır” dedi. Üretimin geçici olarak daraltılması gerektiğini vurgulayan Afyon, üreticinin ayakta kalması için devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:28
  1. Irak
  2. Türkiye
  3. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR)
  4. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon
  5. yumurta

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