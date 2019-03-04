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İhracat bedelini getirme süresi 6 ay daha uzatıldı

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:54
İhracat bedelini getirme süresi 6 ay daha uzatıldı

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında yayınlanan söz konusu tebliğ hükümlerinin “6 ay” olarak belirtilen yürürlük süresi “1 yıl” olarak değiştirildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:54
  1. İhracat bedelleri
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Resmi Gazete

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