İhraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan kritik hamle! O isimlerle bir araya geldi AK Parti'den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Ankara'da eski AK Parti milletvekilleri ve eski il başkanlarıyla toplandığı öğrenildi.

Toplantıda AK Parti'den gelen tebligatlar, tebligatlara yanıt verilip verilmeyeceği, yazılı savunma yapılıp yapılmayacağı konusunda değerlendirme yapıldığı ifade edildi. Toplantıda, partileşme süreci de masaya yatırıldığı belirtildi. Parti binası tuttu deniyor Fox TV, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekim ayında kuracağı partisi için, Ankara Beysukent'te 3 katlı bina tuttuğunu iddia etmişti. Ne olmuştu? 2 Eylül'de toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ihraç kararları gelmişti. Toplantıdan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den kesin ihracı istenmesine dönük karar çıkmıştı. "Böyle lafla tehdit olmaz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun açıklamaları ile ilgili "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

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