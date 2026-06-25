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Gündem İhraç kararı itirazları görüşüldü! CHP kararını duyurdu
Gündem

İhraç kararı itirazları görüşüldü! CHP kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
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İhraç kararı itirazları görüşüldü! CHP kararını duyurdu

Koltuk kavgalarının yaşandığı CHP'de sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen dört eski il başkanı ile bir belediye başkanının tedbire yaptığı itirazlarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucu tedbirlerin devamına karar verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen ve görevlerinden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi.

 

Toplantıda İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararlarına itirazları 3'e karşı 10 oy ile reddedilerek, tedbirlerin devamına karar verildi.

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