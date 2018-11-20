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İhraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek açıklama!

Yılmaz, CHP Disiplin Kurulu'nun ihraç kararı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu...

20 Kasım 2018 Salı 17:52
İhraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek açıklama!

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi. Öztürk Yılmaz, 'Ezan Türkçe okunsun' sözleri sonrası 'kesin ihraç istemiyle' disipline sevk edilmişti. Kararın ardından Öztürk Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, "Yoluma bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim" dedi.

Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildim. Bunu her şeyden önce vefasızlık olarak görüyorum. İkincisi, hak, hukuk, adalet diyen partinin adaletsizliği olarak görüyorum. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Her şeyi savunacak güçteyiz. Sudan gerekçeyle parti dışına itilmem vicdanları kanatmıştır. Bunun elbette siyasi muhakemesi yapılacak, toplum bunu değerlendirecek. Bana gelen ilk soruşturmada yanlış maddelere yer verilmişti. O kadar alelacele hazırlanmış talimatla belli ki, bir soruşturmanın nasıl hazırlanacağını bile unutmuşlar. İkinci soruşturmada düzeltme yapmak isterken yine yanlış yapmışlar. Bir disiplin sürecini yönetemeyenler bir ülkeyi nasıl yönetecek bunu halkın vicdanına bırakıyorum. Kimseye bir kırgınlığım yok.

'BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM'

Bu partiye gel diyerek gelmedik, git deyince gitmeyiz. Bu süreçte bağımsız olarak devam edeceğim. Ta ki yanlış hesap Bağdat'tan dönene kadar. Hukuki süreç sonlanana kadar böyle devam edeceğim. Milletvekilini millet seçer. Parti disiplini diye böyle kenara itilmem millet vicdanını kanatmıştır. Bazıları AK Parti yargıya siyasi müdahalede bulunuyor diyorlar. Birileri de Disiplin Kurulu'na talimat veriyor. Merak etmeyin arkadaşlar bu karar yargıdan dönecektir. Vahim hatalarla siyasi bir süreç başlatılmıştır.

Asıl açıklamamı süreç içinde paylaşacağım. Hiçbir yere gitmiyoruz, bağımsız olarak devam edeceğiz. Hiçbir siyasi partiye yamanma gibi bir durumumuz olamaz. Beni bu şekilde ihraç edenleri millet ihraç edecek. Bunu yaşayıp göreceğiz. Mücadelemden dolayı onurluyum. Allah büyüktür. Umudun ışığı sönmez. Kimseye karşı bir sitemim, kırgınlığım yoktur. 

NE OLMUŞTU?

Öztürk Yılmaz, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, 'Ezan Türkçe okunsun' ifadesini kullanmış, kamuoyundan tepki almıştı.

CHP, Öztürk Yılmaz'ın bu sözleri sonrası harekete geçerek 'kesin ihraç talebiyle' disipline sevk etmişti.

Öztürk Yılmaz, gelişmelerin ardından parti yönetimini ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bir yere gitmiyorum. Sıkıysa gönderin. Hepiniz defolup gideceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, bu sözlerinin ardından bir kez daha disipline sevk edilmişti.

CHP Disiplin Kurulu bugün 15.00'da bir araya gelerek Öztürk Yılmaz konusunu karara bağladı.

Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ise sözlü savunmasının alınmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:52
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