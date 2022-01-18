Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü, "İHL’ye % 56, fen lisesine % 625 ve sahtekarlığın helalleşmesi!" başlıklı yazısında, sağ çizgideki partilere ve dindar insanlara seslendi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Herkes, aynı partiyi sevmek zorunda değil..

83 milyonun tamamının, aynı partiye oy vermesi mümkün değil..

Görüş farklılıkları, değerlendirmede ayrılıklar olabilir..

Bir siyasi çizginin, ton farkı ile, bir başka siyasi çizgiyle yarışması, aslında halka hizmette rekabeti artıracağı için, faydalı bile görülebilir..

Ama..

Bugün dindar insanlara..

Dindar çizgideki siyasi partilere sesleneceğim..

Titremeleri ve kendilerine dönmeleri için, gerçeği gözlerinin içine sokmaya çalışacağım..

“Kimlerle iş tuttuklarını kendilerine hatırlatıp, belki bir özeleştiri yapmalarına vesile olurum” ümidi ile, imkan ölçüsünde nezaketi de elden bırakmayacağım..

Hayır..

Aslında, nezaketle hatırlatılacak bir konu değil..

Biraz derinlemesine düşünsek..

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