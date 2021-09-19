  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İHL’lilerin İHA başarısı
Teknoloji

İHL’lilerin İHA başarısı

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İHL’nin hafız öğrencileri, Yunuseli Havalimanı’nda devam eden organizasyona iki takımla katılarak sabit kanat ve döner kanat kategorisinde yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:46:00 -
İHL’lilerin İHA başarısı

Yunuseli Havalimanı’nda devam eden organizasyonda insansız hava araçları yarışmalarına altışar kişilik iki takımla katılan ve tamamı hafız olan öğrencilerin araçları ilgi gördü.

500 hafız yetiştirdik

Okul müdürü Gürol Ün, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini uyguladıklarını, şu ana kadar 500’e yakın hafız öğrenci yetiştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin okulda kodlama, yazılım gibi mühendislik alanındaki uygulamalarla da eğitim aldıklarını belirten Ün ”Biz teknolojiyi tüketmiyoruz, üretiyoruz ve üretmeyi hedefleyen bir okuluz. Öğrencilerimiz de bu anlamda bu işe çok yatkınlar. Bizim en büyük gücümüz de insan kaynağımız öğrencilerimiz” dedi. Öğrencilerin Farabi, İbn-i Sina, Mimar Sinan gibi İslam bilim insanlarını iyi bildiklerini belirten Ün, birçok Müslüman bilim insanının hafız olduğunu ve bunun da akademik eğitime engel teşkil etmediği söyledi. TEKNOFEST’in tüm alanlarına katıldıklarını aktaran Ün, “Bizim öğrencilerimiz sanki üniversite mezunu öğrenciler gibi. ‘Z kuşağı’ diyorlar, bizim öğrencilerimiz daha çok üretme noktasında, üretme tarafındalar. Öğrenciler son 7-8 aydır okulda yatıp kalkıyorlar, bu da öğrencilerimizi mutlu ediyor” dedi.

4 yıldır görev alıyor

Okulun 11. sınıf öğrencisi ve “Hafız İho Steam Döner Kanat Takımı”nın kaptanı Taha Vedat Özgen ise mühendislik gerektiren işlerde 4 yıldır aktif görev aldığını söyledi. TEKNOFEST’in ilk yıllarında sergilerde gözlem yaptığını aktaran Özgen, “Bu süreç bize her anlamda bir şeyler kattı. Mühendislik açısından üniversitede öğreneceğimiz şeyleri daha erken öğrenmeyi hedef edindik zaten TEKNOFEST’in amacı da buydu. Pandemiden dolayı okula gidemedik ama TEKNOFEST bizim okulumuz oldu. İnsanlar hafız olduğumuzu öğrenince ve bu işleri yaptığımızı görünce seviniyorlar” diye konuştu.

Otonom olarak uçuyor

Döner kanat kategorisinde yarıştıklarını belirten Özgen, yaptıkları uçuş kontrol kartıyla insansız hava araçlarının otonom olarak uçtuğunu aktardı. Özgen, hedefinin ise havacılık ve uzay mühendisliği olduğunu, bu doğrultuda çalıştığını söyledi. 11. sınıf öğrencisi “Hafız İho Steam Sabit Kanat Takımı”nın kaptanı Melih Bekdemir de cihazlarının iki görev uçuşu gerçekleştirdiğini, kargo bırakma görevlerini olduğunu belirtti.

Destek verenlere teşekkür

Akademi ve teknoloji konularında kendilerini yetiştirdiklerini dile getiren Bekdemir, “TEKNOFEST’e katıldığımız süreçte TÜBİTAK’ın bize verdiği destekler çok büyük. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye teşekkür ediyorum destekleri için” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay